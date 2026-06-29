Bu spor bilgisayar başında yapılıyor! 1970'lerde başladı bugün milyonları peşinde sürüklüyor: E-Spor nasıl küresel bir fenomen oldu?

SPOR SAHALARINDAN EKRANLARA TAŞINAN DEVRİM

Bir zamanlar yalnızca eğlence amacıyla oynanan video oyunları, bugün milyonlarca kişinin takip ettiği dev bir rekabet alanına dönüştü. E-spor, bilgisayar başında yapılan bir aktivite olmasına rağmen artık profesyonel spor dünyasının önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor.