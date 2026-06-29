Demet Akalın'ın gözyaşları

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Undici Prodüksiyon’un üstlendiği, Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın sunumuyla izleyiciyle buluşan ‘Yaz Bir Şarkı’, ikinci bölümüyle de yazın ritmini ekranlara taşıdı. Bodrum’un eşsiz atmosferinde gerçekleşen gecede, sevilen şarkıları ve güçlü yorumuyla Bülent Serttaş ile enerjisi yüksek performansları ve dillere dolanan eserleriyle Sakiler Grubu, izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

'Yaz Bir Şarkı’nın ikinci bölümünde; Demet Akalın, modacı Nur Yerlitaş’ın 15 yıl önce kendisi için tasarladığı elbiseyi giyerek usta ismi duygusal bir jestle andı. Programın ilk bölümünde giydiği kıyafeti çok beğenen izleyicisine duyarsız kalmayan Demet Akalın, jest yaparak kıyafetini hediye etti.

Demet Akalın’ın 15 senelik Nur Yerlitaş kostümü;

Yaklaşık 25 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Bülent Serttaş, fit haliyle dikkatleri üzerine çekti. Sanatçının programda anlattığı “Amerika’daki elma” hikayesi ise hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Bülent Serttaş'ın Amerika'dan Elazığ'a uzanan elma hikayesi;

Programın en duygusal anlarından biri ise Demet Akalın’ın Fatih Ürek ile yıllardır süren küslüğün sona ermesini anlatması oldu. Akalın’ın paylaştığı barışma hikayesi izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

REKLAM

Fatih Ürek ile ilgili anısını anlatan Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı;

'YAZ BİR ŞARKI’NIN YENİ BÖLÜM KONUKLARI; KİBARİYE VE EYPİO!

Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın sunumuyla ekrana gelen "Yaz Bir Şarkı", bu hafta da birbirinden değerli konuklarıyla izleyicilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşatacak. Türk müziğinin güçlü sesi Kibariye ile rap müziğin sevilen ismi Eypio, en sevilen şarkılarını seslendirecekleri performanslarının yanı sıra samimi sohbetleri ve eğlenceli anlarıyla programa renk katacak.