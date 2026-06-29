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        Haberler Ekonomi Turizm Halk plajlarına yoğun ilgi

        Halk plajlarına yoğun ilgi

        Çeşme'den Türkbükü'ne, Marmaris'ten Kemer'e kadar Türkiye'nin gözde turizm destinasyonlarında hizmet veren ücretsiz girişli halk plajları, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje, vatandaşların denize güvenli, konforlu ve nitelikli koşullarda erişimini sağlarken sosyal yaşamın da önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Ücretsiz giriş, yüksek hizmet standartları ve erişilebilir yapısıyla öne çıkan halk plajları, yerli ve yabancı misafirlerin ortak tercihi oluyor. Türkiye genelinde bugün 12'si Mavi Bayraklı olmak üzere 20 noktada hizmet veren halk plajları ağı, 2026 yılında Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da açılacak yeni tesislerle daha da genişleyecek. Böylece ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı yıl sonunda 23'e ulaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        Halk plajlarına yoğun ilgi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un vatandaşların kıyılardan eşit ve nitelikli şekilde yararlanabilmesi hedefiyle hayata geçirdiği halk plajı projesi kapsamında bugün Türkiye genelinde 20 ücretsiz girişli halk plajı hizmet veriyor. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz’da üç yeni halk plajı daha hizmete açılacak ve toplam sayı 23’e yükselecek.

        HALK PLAJLARI TÜRKİYE'NİN FARKLI NOKTALARINDA HİZMET VERİYOR

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen halk plajları projesi, Antalya’da 14, Muğla’da 5 ve İzmir’de 1 olmak üzere bugün itibariyle toplam 20 noktada hizmet veriyor. Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz’da 2026 sonu itibariyle faaliyete geçmesi planlanan 3 yeni plaj ile birlikte hizmet modelinin Türkiye'nin farklı bölgelerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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        "HALK PLAJLARI SOSYAL YAŞAMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI HALİNE GELDİ”

        Kültür ve Turizm Bakanlığı TURAŞ Genel Müdürü Mustafa Engin Akkaya, halk plajlarının yalnızca denize erişim sağlayan alanlar değil, aynı zamanda sosyal yaşamı destekleyen, erişilebilir ve sürdürülebilir kamusal yatırımlar olduğunu belirterek, "Antalya'da hizmet veren halk plajlarımız yalnızca yerel halkın değil, yerli ve yabancı misafirlerimizin de yoğun şekilde tercih ettiği sosyal yaşam alanlarına dönüşmüştür. Temizlik, güvenlik, erişilebilirlik ve hizmet kalitesi açısından yüksek standartlarda işletilen bu tesislerimiz, turizm destinasyonlarımızın değerine de önemli katkı sağlamaktadır” dedi.

        Ege Bölgesi'nde ise özellikle Çeşme, Marmaris ve Türkbükü gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu merkezlerde hayata geçirilen halk plajlarının, her gelir grubundan vatandaşımızın denizden eşit şekilde faydalanabilmesine imkan sunduğunun altını çizen Akkaya, “Turizm maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde halk plajlarımız, kaliteli hizmeti erişilebilir fiyatlarla sunarak önemli bir sosyal denge unsuru haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde mevcut tesislerimizin hizmet kalitesini daha da yükseltirken, yeni yatırımlarla bu modeli farklı destinasyonlara taşımayı hedefliyoruz" dedi.

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        ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

        Ücretsiz girişli halk plajlarında gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, temizlik uygulamaları ve erişilebilirlik yatırımları ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler almaya devam ediyor. Halk plajı yöneticileri, her geçen yıl artan ziyaretçi memnuniyetinin sunulan hizmet kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtiyor.

        Antalya Kemer’deki Bahçecik Halk Plajı Sorumlusu Harun Köktürk, yapılan çalışmalarla plajın daha modern ve estetik bir görünüme kavuştuğunu belirterek özellikle temizlik ve düzen konusunda ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

        Antalya Belek Halk Plajı Sorumlusu Kenan Kışla ise dumansız hava sahası uygulamasının pilot bölgede başarıyla sürdürüldüğünü, yeşil alanlarla denizin bütünleştiği ferah atmosferin misafirler tarafından beğeniyle karşılandığını ifade etti.

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        Muğla Marmaris İçmeler Halk Plajı Sorumlusu Basri Ersin Seval, güler yüzlü hizmet anlayışı ve genç ekip yapısının yanı sıra yeme-içme hizmetlerinde sağlanan iyileşmelerin de ziyaretçiler tarafından takdir edildiğini belirtti. Muğla Bodrum Torba Halk Plajı'nda deniz suyu kalitesi, çevre düzenlemesi ve hizmet çeşitliliğine yönelik memnuniyetin öne çıktığı, özellikle ailelerin güvenle tercih ettiği bir sosyal yaşam alanı haline geldiği ifade etti.

        Bodrum Türkbükü Halk Plajı Sorumlusu Emre Tok ise kapsamlı sahil bakım, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının plaja modern bir görünüm kazandırdığını belirterek, temizlik ve düzen anlayışıyla hem yerli hem de yabancı misafirlerin beğenisini kazandıklarını söyledi. Aynı zamanda Türkbükü Halk Plajı için Mavi Bayrak başvurusu yapıldığını dile getiren Tok, vatandaşlardan gelen ilgi ve olumlu geri dönüşlerin hizmet kalitesini daha da ileri taşımak için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

        20 HALK PLAJINDAN 12’Sİ MAVİ BAYRAKLI

        Halk plajlarında girişler ücretsiz sağlanırken; duş, tuvalet, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, mescitler, spor ve etkinlik alanları gibi birçok hizmet vatandaşların kullanımına sunulan imkanlar arasında yer alıyor. Projelerde erişilebilirlik kriterleri ön planda tutulurken, engelli bireylerin de plajlardan rahatlıkla faydalanabilmesi için gerekli altyapı ve düzenlemeler de hayata geçiriliyor. Ayrıca yeme-içme alanları ve otopark hizmetleriyle vatandaşların ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunuluyor.

        Proje kapsamında hizmette olan 20 halk plajından 12'si Mavi Bayrak sahibi olarak uluslararası çevre ve kalite standartlarını da karşılıyor.

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