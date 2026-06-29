Havai fişek fabrikasındaki patlamada flaş gelişme! 2 şüpheli tutuklandı!
Niğde'de geçtiğimiz hafta meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Giriş: 29 Haziran 2026 - 10:12 Güncelleme:
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre gözaltına alınan 2 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı.
Fotoğraflar: DHA
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