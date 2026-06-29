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        Haberler Gündem Güncel Havai fişek fabrikasındaki patlamada flaş gelişme! 2 şüpheli tutuklandı!

        Havai fişek fabrikasındaki patlamada flaş gelişme! 2 şüpheli tutuklandı!

        Niğde'de geçtiğimiz hafta meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 10:12 Güncelleme:
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        Havai fişek fabrikasındaki patlamada flaş gelişme!

        Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre gözaltına alınan 2 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı.

        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama! Haberi Görüntüle

        Fotoğraflar: DHA

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