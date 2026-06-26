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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! | Son dakika haberleri

        Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama!

        Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilirken, itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        Havai fişek fabrikasında patlama!

        Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, saat 16.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

        DHA'nın haberine göre patlamada bazı işçiler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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