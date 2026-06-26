Yangından ölümcül kazalara: Çekim sürecinde ve sonrasında yaşananlarla ‘lanetli’ sayılan 10 film

THE EXORCIST (1973) - IMDb: 8,1

Amerikalı yönetmen William Friedkin imzası taşıyan 1973 yapımı The Exorcist filminin çekimleri bir yıldan uzun sürdü ve bu süreçte pek çok talihsizlik yaşandı.

Prodüksiyonun başlarında, bir kuşun elektrik panosuna girmesiyle sette büyük bir yangın çıktı ve neredeyse tüm set küle döndü. Garip olan ise yangından hiç zarar görmeden kurtulan tek yerin şeytan çıkarma sahnelerinin çekildiği yatak odası olmasıydı. Bu olay çekimlerin 6 hafta ertelenmesine neden oldu. Yaşananların ardından yapımcılar, setin kutsanması için gerçek bir rahip çağırmak zorunda kaldı.

Filmin başrol oyuncularından Linda Blair ve Ellen Burstyn, çeşitli set kazaları nedeniyle yaralandı. Oyuncular Vasiliki Maliaros ve Jack MacGowran ise film gösterime girdikten kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Tüm bu talihsizlikler ve oyuncu ve ekip çevresinden toplam 9 kişinin hayatını kaybetmesi, filmin "lanetli" olarak anılmasına neden oldu.