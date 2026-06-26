Çekmeköy'de Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına cep telefonunu sokan Mustafa Eren K.(20), yapay zeka uygulamasını kullanarak kopya çekmeyi denedi. Sınav görevlileri tarafından fark edilen öğrenci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mustafa Eren K., “Okula giriş yaptığım sırada bırakabileceğim bir yer bulamadığım için telefonumu sessize alıp şortumun içine koyarak sınava girdim. Sınav başladıktan sonra telefonla soruların fotoğrafını çekip yapay zekâ uygulamasında cevapları aratmak aklıma geldi” dedi.

DHA'daki habere göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 21 Haziran'da gerçekleştirilen AYT sınavı sırasında, Çekmeköy'de sınava giren Mustafa Eren K., içeri cep telefonu ile girerek yapay zeka uygulamasıyla kopya çekmeyi denedi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sınav süresinin bitmesinin ardından salondan çıkarken görevliler tarafından durdurulan şüphelinin üzerinde cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Eren K., çıkarıldığı mahkemece “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna muhalefet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinin de ortaya çıktığı öğrenildi.

"BİR ANLIK GAFLETE DÜŞTÜM"

Mustafa Eren K. ifadesinde, "Sınava tek başına gelmem ve okula giriş yaptığım sırada bırakabileceğim bir yer bulamadığım için telefonumu sessize alıp şortumun içine koyarak sınava girdim.

Sınav başladıktan sonra telefonla soruların fotoğrafını çekip yapay zeka uygulamasında cevapları aratmak aklıma geldi. Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve AYT Fen soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektim.

Ancak sınav salonunda 2 görevli olması nedeniyle telefonu daha fazla kullanmaya çekindim ve cebime koyarak soruları çözmeye devam ettim. Sınav süresi bittikten sonra salondan çıkmak için ayağa kalktığımda salon görevlileri 'Seni aramamız gerekiyor' diyerek beklememi istediler.

"AMACIM KOPYA ÇEKMEK DEĞİLDİ"

Ben de bir müddet sınıfta bekledim. Sınav görevlisi beni aldı ve binada bulunan polis memurlarının yanına götürdü. Orada yapılan üst aramasında cep telefonunu buldular. Gerekli işlemlerin ardından polis merkezine götürüldüm. Sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi. Ancak sınav sırasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimde bulundum. Sınav sorularının fotoğrafını kesinlikle hiçbir yerde veya hiçbir kişiyle paylaşmadım” dedi.