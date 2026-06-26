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        Haberler Magazin Giray Altınok: Hanımefendi üzülmesin lütfen

        Giray Altınok: Hanımefendi üzülmesin lütfen

        Ünlü oyuncu Giray Altınok, 'Prens' dizisindeki karakterinin sözlerini ve görsellerini izinsiz kullanan kişiye 1 milyon TL'lik dava açtığına yönelik çıkan haberlere açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:58 Güncelleme:
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        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"

        Giray Altınok'un, 'Prens' dizisindeki karakterinin görsellerini ve repliklerini kupaya yazdırıp, satan bir kişiye "iznim yok" diyerek, 1 milyon TL'lik dava açtığı basına yansıdı. Kupaları satan kadın sosyal medyada, "Ben ne kadar senin üzerinden para kazanabilirim. Kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum" dedi.

        Giray Altınok, söz konusu haberlerin ardından X hesabından açıklama yaptı.

        Ünlü oyuncu, "Dostlar telif haklarıyla alakalı süreçleri biz kişisel olarak takip etmiyoruz. Bunu takip eden avukatlar var. Dolayısıyla da her süreçten anında birebir haberdar olmuyoruz. Ayrıca yapım şirketleri ve kanalların da bu içeriklerle alakalı korunması gereken ayrı hakları var. Söylediğine göre hanımefendi daha evvel de bu konuda sıkıntı yaşamış zaten. Şimdi aldığım bilgiye göre de benim tarafımdan o meblağda kendisine açılmış bir dava da yok. Ancak hanımefendi üzülmesin lütfen. Sürecin bu noktalara gelmeyeceğinden emin olabilir. Sevgiler" dedi.

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