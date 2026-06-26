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        Haberler Keşfet '2 Aile Arasında'nın yeni bir devrim yapması bekleniyor

        '2 Aile Arasında'nın yeni bir devrim yapması bekleniyor

        2001'de ekonomik kriz ve yabancı yapımların hegemonyası altındaki sinema sektörünü küllerinden doğuran 'Vizontele' devrimi, çeyrek asır sonra darboğazla boğuşan sinema için yeniden filizleniyor. '2 Aile Arasında', sektörü kurtaracak yeni milat olarak görülüyor

        Giriş: 26 Haziran 2026 - 07:54 Güncelleme:
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        Yeni bir devrim bekleniyor

        Son zamanlarda ister yapımcı olsun ister sinema salonu işletmecisi olsun sektörün farklı paydaşlarıyla ettiğim sohbetlerde herkesin zihninde aynı inanç ve beklenti var; "Yeni dönemde sinemanın kurtarıcısı '2 Aile Arasında' olacak.

        2017'de BKM yapımı 'Aile Arasında'nın Adana'daki setini ziyaret etmiştim. Sette filmin senaristi Gülse Birsel ile sohbet ederken bana; "Gişe öngörün nedir?" diye sormuştu. Şu yanıtı vermiştim; "Yapımcısıyla, sizin kaleminizle, yönetmeniyle ve oyuncu kadrosuyla bu filmin 5 milyon barajını geçmemesi eşyanın tabiatına aykırı bir durum olur."

        Nitekim eşyanın tabiatına aykırı bir durum gerçekleşmedi.

        'Aile Arasında' vizyonda kaldığı sürece; 5.294.459 kişi tarafından izlenerek o yılın en çok gişe yapan üçüncü yapımı oldu. Sonraki süreçte Gülse Birsel ile her karşılaştığımızda şu cümleyi sarf ettim; "Devamını yazmalısınız, çok ciddi bir beklenti var. İlk filmin gişesi, devam filmini mutlak kılıyor."

        Gülse Birsel, beklentinin farkında olduklarını söyleyerek devam filmi üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

        Ne yazık ki araya giren pandemi süreci ve ardından sinema salonlarında yaşanan büyük izleyici kaybı, yüksek bütçeli bir yapım olan 'Aile Arasında'nın devam filminin beyazperdeye yansımasını uzun süre zora soktu. Ancak sinemalardaki bu büyük krize rağmen BKM, '2 Aile Arasında'nın çekimlerini başlattı.

        Yönetmenliğini yine Ozan Açıktan'ın üstlendiği '2 Aile Arasında'nın başrollerini; Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın paylaşırken oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Şevket Çoruh ve Devin Özgür Çınar yer alıyor.
        Yönetmenliğini yine Ozan Açıktan'ın üstlendiği '2 Aile Arasında'nın başrollerini; Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın paylaşırken oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Şevket Çoruh ve Devin Özgür Çınar yer alıyor.
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        Bugün sinema salonlarının, yapımcıların ve izleyicilerin beklediği '2 Aile Arasında', yalnızca bir devam filmi olma popülerliğinin ötesinde, sektörel bir kurtarıcı misyonu sırtlanmış durumda. Bu büyük beklenti ve üstlenilen rol, hafızamı çeyrek asır geriye, Yılmaz Erdoğan'ın devrim niteliğindeki 'Vizontele'sine götürdü.

        Yıl 2001...

        Türkiye, ekonomik krizin gölgesinde, sinema salonlarının ise tamamen yabancı yapımların hegemonyası altında olduğu, korsan DVD ve CD satışlarının patlama yaptığı, Türk filmlerinin 1 milyon izleyiciye ulaşmasının bir mucize sayıldığı karanlık bir dönemden geçiyordu. Tam bu darboğazın ortasında sahneye çıkan BKM yapımı 'Vizontele', 3.308.120'lik izleyici sayısıyla sadece bir rekor kırmadı; Türk sinemasının üzerindeki sis perdesini dağıtarak, sektöre şu vizyonu aşıladı; "Demek ki eli - yüzü düzgün, seçkin bir oyuncu kadrosuna sahip ve ülkenin geneline, yani ortak hafızasına hitap eden bir film sinema salonlarını tıklım tıklım doldurabiliyor."

        'Vizontele'nin açtığı o vizyoner yol, devasa Türk sineması endüstrisini meydana getirdi.

        1990 - 2000 ARASINDA YÜKSEK GİŞELİ FİLMLER

        • Eşkıya… 2.571.474

        • Kahpe Bizans... 2.472.162

        • Propaganda... 1.564.085

        • Her Şey Çok Güzel Olacak… 1.243.364

        Bugün ise sinema sektörü, pandeminin yarattığı izleyici kırılganlığına dijital platformların yükselişinin eklenmesi ve ekonomik darboğazla birlikte benzer bir dönem yaşıyor. İşte tam bu noktada, '2 Aile Arasında'nın tıpkı çeyrek asır önce 'Vizontele'nin yaptığı gibi yeni bir devrime imza atması bekleniyor.

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        '2 Aile Arasında', küfürden ve zorlama esprilerden beslenmeyen, toplumun her kesimini durum komedisiyle ortak bir paydada buluşturan ilk filmin referansı rehberliğinde, toplumun uzun zamandır hasret kaldığı ailece sinemaya gitme kültürünü yeniden canlandıracak. Film; kısa vadede sektöre can suyu verirken, uzun vadede kaliteli Türk yapımların hâlâ yüksek gişelere ulaşabileceğini göstermesi açısından önemli bir misyon üstlenerek, tıpkı 'Vizontele' gibi yeni bir devrimin ilk meşalesini yakarak arkasından gelecek nitelikli Tük filmlerinin üretilmesi için yapımcılara cesaret verecek.

        'Vizontele'nin açtığı bu vizyoner yol sayesinde, ardı ardına kurulan setlerden, 4 milyon barajını yıkan devasa yapımlar doğdu.

        'VİZONTELE' SONRASINDAKİ 10 YILIN FİLMLERİ

        4 MİLYON BARAJINI AŞAN FİLMLER

        Recep İvedik 2... 4.333.144

        • Recep İvedik... 4.301.693

        • Kurtlar Vadisi: Irak... 4.256.567

        • G.O.R.A.... 4.001.711

        3 MİLYON BARAJINI AŞAN FİLMLER

        • Babam ve Oğlum... 3.839.883

        • A.R.O.G... 3.707.086

        • New York'ta Beş Minare... 3.474.495

        • Recep İvedik 3... 3.326.084

        2 MİLYON BARAJINI AŞAN FİLMLER

        • Vizontele Tuuba… 2.894.802

        • Issız Adam... 2.842.819

        • Organize İşler.... 2.618.244

        • Hababam Sınıfı Askerde... 2.587.824

        • Güneşi Gördüm... 2.566.486

        • Eyyvah Eyvah... 2.459.815

        • Nefes: Vatan Sağolsun... 2.436.780

        • Yahşi Batı... 2.323.061

        • Beyaz Melek... 2.032.885

        • Kabadayı... 2.002.631

        'Vizontele', sinema sektörüne tuttuğu ışıkla kendi döneminde gerçekleştirdiği devrimin zengin mirasının devamlılığı, 2010 - 2020 arasında da sürdü. 5 milyon barajını da geçip 7 milyona ulaşan, hatta geçen filmlerle ardı ardına kırılan gişe rekorları, mirasın devamlılığını gözler önüne serdi.

        5 MİLYON BARAJINI AŞAN FİLMLER

        • Recep İvedik 5... 7.437.050

        • Recep İvedik 4... 7.369.098

        • Düğün Dernek... 6.981.584

        • Fetih 1453... 6.572.997

        • Müslüm... 6.480.563

        • Düğün Dernek 2: Sünnet... 6.073.364

        • Ayla... 5.589.872

        • Bergen... 5.486.175

        • 7. Koğuştaki Mucize... 5.365.822

        • Aile Arasında... 5.294.459

        ‘O filmlerin tadını hissettirmek istiyoruz’
        ‘O filmlerin tadını hissettirmek istiyoruz’ Haberi Görüntüle
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        #2 Aile Arasında
        #Aile Arasında
        #vizontele
        #gülse birsel
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