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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiliz Hava Kuvvetleri’nin jet ihtiyacında potansiyel aday: HÜRJET

        İngiliz Hava Kuvvetleri’nin jet ihtiyacında potansiyel aday: HÜRJET

        İngiltere Savunma Bakanlığı; Kraliyet Hava Kuvvetleri için yeni jet eğitim uçağı tedarik etmek üzere harekete geçti. Bakanlık, jet üretimi yapan tedarikçilerle teknik diyalog kurulmasına karar verdi. Teknik diyaloğa katılmak isteyen şirketlerin, bakanlığa belgelerini sunmak için 11 Eylül 2026 tarihine kadar süreleri bulunuyor. İngiltere'nin satın alacağı potansiyel uçaklardan biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii üretimi olan HÜRJET. Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..

        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        HÜRJET İngiltere'ye ihraç edilebilir!

        İngiltere Savunma Bakanlığı; Kraliyet Hava Kuvvetleri için yeni jet eğitim uçağı tedarik etmek üzere harekete geçti. Bakanlık, jet üretimi yapan tedarikçilerle teknik diyalog kurulmasına karar verdi.

        İNGİLİZ HAVA KUVVETLERİ’NİN JET İHTİYACINDA HÜRJET POTANSİYEL ADAY

        Teknik diyaloğa katılmak isteyen şirketlerin, bakanlığa belgelerini sunmak için 11 Eylül 2026 tarihine kadar süreleri bulunuyor. Bu sürecin ardından, satın alma prosedürü resmen başlatılacak. İngiltere Savunma Bakanlığı, yeni uçakların teslimat takvimini yüksek öncelikli olarak değerlendiriyor.

        İNGİLTERE’YE JET TEDARİKİ İÇİN HÜRJET DE ADAY OLDU

        Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin envanterine alınmak üzere potansiyel aday olan iki jet uçağı bulunuyor. Bunlardan biri ABD menşeili BOEING ve İsveç menşeili SAAB’ın ortak geliştirdiği T7-A Red Hawk uçağı. İngiltere’nin satın alacağı diğer potansiyel uçak ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET uçağı…

        HÜRJET’İN ADAYLIĞININ SEBEBİ NE?

        Yerli jet eğitim uçağı HÜRJET’in, geçen yılın aralık ayında İspanya’ya ihracatına yönelik anlaşma imzalandı. 30 Adet HÜRJET İspanya Hava Kuvvetleri’nin envanterine dahil edilecek. Bu anlaşmanın İngiltere’nin de jet ihtiyacında potansiyel adaylar arasına HÜRJET’i dahil etmesinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

        TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ JET EĞİTİM UÇAĞI: HÜRJET

        45 Bin feet yüksekliğe çıkabilen HÜRJET; Süpersonik yani ses hızından daha yüksek olan 1,4 Mach hıza sahip. Özellikle harbe hazırlığa geçiş eğitimi için tasarlanan bu jet eğitim uçağı; Silahlı versiyonu ile hafif taarruz, hava devriyesi ve yakın hava desteği gibi görevler de yapabilecek. HÜRJET’in bu yıl içinde tüm testlerinin tamamlanıp 2027 yılının başlarında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslimatı hedefleniyor.

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