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        Haberler Gündem Güvenlik Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den: Mülki idare, emniyet ve jandarma sahaya iniyor

        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den: Mülki idare, emniyet ve jandarma sahaya iniyor

        Türkiye, iç güvenlik ve toplumsal huzur gündemiyle tarihi günler yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu vizyon doğrultusunda Terörsüz Türkiye süreci yasal çerçeveye girdi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin atılan yasal adım "Çerçeve Yasa", yarın saat 15.00'te İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenecek üst düzey zirve ile resmen sahaya inecek. Yasanın Meclis'ten geçmesinin hemen ardından harekete geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarını ivedi olarak video konferans (VKS) toplantısına çağırdı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bizzat katılacağı geniş kapsamlı toplantı, yasamayı temsil eden Meclis iradesi ile yürütmeyi temsil eden sahadaki mülki idareyi tek ekranda bir araya getirecek. Zirve öncesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den

        Toplantıda, 81 ildeki valiler tarafından gelişmelerin anlık olarak takip edilmesi istenecek. Süreç içerisinde yer alacak adımların, toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları görüşülecek.

        DEZENFORMASYONA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI İSTENECEK

        Toplantının en kritik başlıklarından birini, valiler ile kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar olacak. Olası provokasyonlara, dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması istenecek.

        VALİLER, EMNİYET VE JANDARMANIN KRİTİK ROLÜ

        Toplantıda 81 ilin mülki amirleri ile kolluk birimlerine verilecek talimatlar, sürecin omurgasını oluşturacak. Valiler, illerinde sürecin en üst düzey koordinatörü ve mülki lideri olarak görev yapacak. Kurumlar arası entegrasyonu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet personelleri kırsal alanda jandarma teşkilatı kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek. Güvenlik güçleri, bir yandan provokasyonları engellerken diğer yandan vatandaşla kurulan güven bağını güçlendirecek.

        Yarın saat 15.00’te başlayacak dev zirve, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun sahadaki uygulama rehberini netleştirerek sürecin yeni aşamasını resmen başlatmış olacak.

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