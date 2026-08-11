İtalya'dan bomba iddia: Vlahovic Beşiktaş'ta!
Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic için Juventus ve oyuncuyla her konuda anlaştığı iddia edildi. İtalya basını, Sırp yıldızın 2 gün içerisinde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 10:14 Güncelleme:
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların, bir süredir görüşme halinde olduğu Dusan Vlahovic ve Juventus ile her konuda anlaştığı iddia edildi.
İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; transferin gerçekleşmesinde sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan çıkarması büyük rol oynadı.
Beşiktaş'ın yaklaşık 48 saatlik yoğun görüşmelerin ardından transferde mutlu sona ulaştığı kaydedildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
26 yaşındaki Sırp golcünün bugün veya yarın İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Vlahovic geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi maçta 10 gole imza attı.
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