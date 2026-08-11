Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların, bir süredir görüşme halinde olduğu Dusan Vlahovic ve Juventus ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; transferin gerçekleşmesinde sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan çıkarması büyük rol oynadı.

Beşiktaş'ın yaklaşık 48 saatlik yoğun görüşmelerin ardından transferde mutlu sona ulaştığı kaydedildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

26 yaşındaki Sırp golcünün bugün veya yarın İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Vlahovic geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi maçta 10 gole imza attı.