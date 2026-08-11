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        Haberler Gündem Yargı FB takım otobüsüne silahlı saldırı soruşturması: 5 şüpheli gözaltında

        FB takım otobüsüne silahlı saldırı soruşturması: 5 şüpheli gözaltında

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı

        4 Nisan 2015'te Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı dosyası, yeni HTS ve baz istasyonu analizleriyle 11 yıl sonra yeniden incelendi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenirken, adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.

        İHA'da yer alan habere göre; 4 Nisan 2015 tarihinde Rize’de oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, Trabzon’un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Viyadük mevkisinde av tüfeğiyle ateş açıldı.

        Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanırken, otobüste bulunan futbolcular, kulüp görevlileri ve yetkililer de büyük tehlike atlattı. Yaralı şoförün otobüsü kontrollü şekilde yol kenarına durdurarak daha büyük bir olayın yaşanmasını engellediği belirtildi.

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        Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında işlem yapılırken, yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Ağustos 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

        DOSYA 11 YIL SONRA YENİDEN İNCELENDİ

        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırı dosyası da yeniden incelendi.

        YENİ HTS VE BAZ ANALİZLERİ YAPILDI

        Soruşturma kapsamında 3 farklı GSM operatörüne ait 6 baz istasyonuna ilişkin yeni HTS ve baz analizleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen yeni deliller üzerine, 4 Ağustos 2020 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karar Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan temin edilen farklı ID numaralarına ilişkin baz istasyonu verilerinin incelenmesi sonucunda, bazı şüphelilerin olay öncesinde birbirleriyle irtibat halinde olduğu, olay sırasında irtibatlarının kesildiği ve saldırının ardından yeniden iletişim kurdukları tespit edildi.

        OLAY BÖLGESİNDEKİ BAZ KAYITLARI İNCELENDİ

        Yapılan analizlerde şüphelilerden Y.Ö.’nün, daha önce olay sırasında ikametinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini beyan etmesine rağmen, olay saatinde Fenerbahçe kafilesindeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonundan sinyal verdiği belirlendi.

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        Y.Ö. ile birlikte şüpheliler E.A, H.H. ve Ö.E.’ün olay öncesinde birbirleriyle sık irtibatlarının bulunduğu, söz konusu kişilerin Fenerbahçe otobüsünün Rize’den geliş güzergahında bulunan Of ilçesindeki sahil yolu üzerinde baz sinyallerinin tespit edildiği kaydedildi.

        Ayrıca olay sonrasında Y.Ö. ve E.A’nın aynı bölgeden, H.H. ve Ö.R.K.’nın ise yine aynı bölgeden baz sinyali verdiği tespit edildi.

        MALİ HAREKETLERİ DE İNCELENDİ

        Soruşturma kapsamında Ö.E.'nin daha önceki ifadesinde Y.Ö.’nün kendisinden bir arkadaşının alacağı aracı kendi üzerine almasını istediğini söylediği belirtildi. Bu ifade doğrultusunda Y.Ö.’nün olay tarihinde maddi sorunlar yaşadığı değerlendirilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından temin edilen 2017 yılı ve sonrasına ait hesap hareketlerinin de incelemeye alındığı kaydedildi.

        İncelemelerde Y.Ö.’nün özellikle 2022 yılı sonrasında maddi durumunun iyileştiği ve üzerine kayıtlı 5 araç bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

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        5 ŞÜPHELİYE OPERASYON

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin araç, ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılması ile gözaltına alınmaları amacıyla operasyon başlatıldı.

        BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

        Öte yandan ANKA'da yer alan habere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

        Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı, hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır.

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        Bakanlığımızda Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış; yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır.

        Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir.

        Bu vesileyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, özellikle Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, soruşturmayı titizlikle yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza, görev alan Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

        Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz."

        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!

        Ne olmuştu?

        4 Nisan 2015’te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından Trabzon Havalimanı’na gitmek üzere yola çıkan Fenerbahçe kafilesi silahlı saldırıya uğradı. Saldırı, 22.15 sıralarında Trabzon’un Araklı-Sürmene yolunda gerçekleşti. Açılan ateş sonucu takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran yaralandı. Şoförün son anda direksiyon hakimiyetini kaybetmemesi olası bir facianın önüne geçti.

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