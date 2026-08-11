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        Bursa'da denizde heyelan paniği! Yüzerlerken üzerlerine toprak kaydı!

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması, büyük korkuya yol açtı. Heyelan sırasında denizde yüzen vatandaşların bulunması yürekleri ağızlara getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Bursa'da denizde heyelan paniği! Yüzerlerken üzerlerine toprak kaydı!

        Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Çamlık Tepesi Mevkiinde meydana gelen toprak kayması, bölgede büyük korkuya yol açtı.

        İHA'nın haberine göre heyelan sırasında denizde yüzen vatandaşların bulunması, yürekleri ağızlara getirdi.

        Edinilen bilgiye göre, denize doğru kayan toprak kütlesi sahil hattında kısa süreli panik oluşturdu. O sırada denizde yüzen bazı vatandaşlar, dalgaların ve kaymanın etkisiyle zor anlar yaşadı. Tepede bulunan vatandaşlar denizde yüzen kişileri ıslık çalarak uyarmaya çalıştı. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

        Bölge halkı, "Toprak kayması gözümüzün önünde oldu, denizde insanlar vardı, çok korktuk" diyerek olayı anlattı. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede inceleme başlatırken, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da zabıta ekipleri ile birlikte bölgeyi gezdi. Uzmanlar Çamlık Tepesi'nin jeolojik yapısına dikkat çekerek yeni kaymaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

        Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da, "Çok dik yamaçlar burası. Zaman zaman karşılaştığımız olaylar. Karadan kontrol edildi. Denizden de kontrol ediliyor. Yapılar için risk var mı? Bakılıyor. Herhangi bir risk şu anda görünmüyor. Burası plaj olarak kullanılan alanlar da değil. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı da yok" ifadelerini kullandı.

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