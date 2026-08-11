Son dakika: Suriye devrik lideri Esad'a gıyabında 'idam' cezası
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necib Atıf, Suriye mahkemesi tarafından idama mahkum edildi.
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 11:35 Güncelleme:
Suriye mahkemesi, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ı, kardeşi Mahir Esad'ı ve Esad'ın kuzeni Necib Atıf'ı insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ölüm cezasına çarptırdı.
Beşar Esad, ülkede kontrolü kaybetmesinin ardından Rusya'ya kaçmıştı. Mahir Esad da önce Irak'a, oradan Rusya'ya kaçmıştı.
Dera halkına karşı işlenen işkence ve katliamdan sorumlu olmakla suçlanan Dera Siyasi Güvenlik Şubesi eski Başkanı Atıf Necib ise demir bir kafesin içinde davalarda fiili bulunarak yargılandı.
Mahkum üniforması giymiş halde bir kafesin içinde duran Necib'in yüzüne, hakim kararı okudu.
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