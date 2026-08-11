Brad Pitt'ten alkol itirafı

Brad Pitt, bir dönem büyük mücadele verdiği ve sonunda kurtulduğu alkol sorununa dair yeni bilgiler verdi. Esquire dergisine konuşan 62 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 2019'da alkolü bıraktığını ve 'Adsız Alkolikler' adlı oluşumun toplantılarına katıldığını açıkladı.

Artık kontrollü bir şekilde alkol aldığını söyleyen Pitt, "Yedi yıl boyunca alkolden uzak kaldım. Sonra tekrar içmeye başladım. Ama daha kontrollü bir şekilde... Birkaç kez fazla özgüvenli davrandım, sonra 'Hayır, bu bana iyi gelmiyor. Büyük miktarlarda değil' dedim" ifadesini kullandı. Pitt, "Birkaç kadeh içebilirim. Ama çok içemem. Bu konuda profesyonel olmalıyım" dedi.

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"HAYATTA KALMA İÇGÜDÜM DEVREYE GİRDİ"

Pitt, ailevi meseleler ve kendine zarar verme düşüncelerini hissettiği an hakkında da konuştu. “Hiçbir şekilde intihar eğilimim olmadı. Bu benim yapımda yoktu. Aslında, eğer bir rahatsızlığım varsa, o da muhtemelen doğuştan iyimser olmamdır. Bu birçok kez işime yaradı, ama aynı zamanda başıma da bela açtı" diyen Pitt, "İyimserliğim yüzünden aptalca bir şekilde bir kamyonla kafa kafaya çarpıştım. Ya da her zaman komik olan arkadaşım David Fincher'ın dediği gibi, evet, bardağı yarı dolu görüyorsun ama yarısı idrarla dolu” ifadesini kullandı.

"Kısa bir dönem dışında hiç intihar düşüncem olmadı. O kısa dönemde de, bir çıkış yolu göremediğimi düşündüm. Acı o kadar bunaltıcıydı ki, bunu eyleme dökmeye niyetim yoktu, ama kafamda kurşunun soğuk çeliğini hissedebiliyordum ve bu bir rahatlama gibi geldi" diyen Pitt, "İntihar, bir anlamda sadece rahatlama, acıdan kurtulma arayışı. Ama aynı zamanda inanılmaz hayatta kalma içgüdülerimiz olduğunu da düşünüyorum. Ve benim için bu hemen devreye girdi" şeklinde konuştu.

Kısa süreli intihar düşüncesinin "ailevi sorunlar" yaşadığı bir dönemde oluştuğunu ima eden Pitt, ayrıntıya girmese de, eski eşi Angelina Jolie ile boşanma sürecindeyken ve çocuklarıyla ilgili sorunlar yaşadığı biliniyor. Jolie, Pitt'i çocuklarına fiziksel şiddet uygulamakla suçlamıştı.

Jolie ve Pitt ikilisinin ilişkileri boyunca üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu oldu. Çocuklardan dördü mahkeme kararıyla 'Jolie-Pitt' şeklindeki soyadını değiştirdi, sadece 'Jolie' soyadını aldı.

"AİLEVİ MESELELER"

Pitt, intihar düşüncesinden kurtulması hakkında, "Evet. Bakın, bu iş hiç kolay değil. Karşınızda piyangoyu kazanan bir adam var” ifadesini kullandı.

Kendisini kötü düşüncelere sevk eden konu için "Çocuk meselesi mi?" diye sorulan Pitt, "Ailevi meseleler" yanıtını vermeyi tercih etti.

Angelina Jolie ile 2016'da ayrılan ve boşanma davası 2024 sonunda resmen biten Pitt, Kasım 2022'den bu yana 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile ilişki yaşıyor.