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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den "Hem savaşı hem diplomasiyi kazandık" açıklaması

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den "Hem savaşı hem diplomasiyi kazandık" açıklaması

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşı İran'ın kazandığını söyledi. Arakçi, "İran milleti diplomasi alanında haklarını nasıl savunacağını gösterdi. Bunu çeşitli yetkililerden duydum, 'hem savaşı hem de diplomasiyi kazandınız' diyorlar" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 12:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İran hem savaşı hem diplomasiyi kazandı"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşı kazandıklarını ve bunu çeşitli ülkelerin yetkililerinin de kendisine söylediğini ifade etti.

        İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Arakçi, Sağlık Bakanlığında düzenlenen, savaşta hasar gören altyapının yeniden inşası için diplomasi ve sağlık alanındaki işbirliğine yönelik mutabakat zaptının imza töreninde konuştu.

        İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta kendisini kanıtladığını ve "yenilmez bir güç" olduğunu gösterdiğini savunan Arakçi, şunları kaydetti:

        "Diğer ülkelerin yetkililerinden, 'İranlılar bir mucize yarattı ve tüm dünyayı şaşırttı' ifadelerini defalarca duydum. Kimse İran'ın ABD'ye böyle karşı koyacağını ve nihayetinde düşmanı müzakere talep etmeye zorlayacağını düşünmemişti."

        ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın başında İran'a "koşulsuz teslimiyet" çağrısında bulunduğuna işaret eden Arakçi, "Koşulsuz teslimiyet diye mesaj yayımladı ve aynı düşman 20 gün sonra müzakereler için yalvarıyordu." dedi.

        Arakçi, "İran milleti diplomasi alanında haklarını nasıl savunacağını gösterdi. Bunu çeşitli yetkililerden duydum, 'hem savaşı hem de diplomasiyi kazandınız' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​

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