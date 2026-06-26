Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
Ordu'da, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki, lise öğrencisi Zekiyenur Kaçar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu
Giriş: 26 Haziran 2026 - 08:23 Güncelleme:
Ordu'da boğulma vakası, Altınordu ilçesinde bulunan Akyazı Sahilinde meydana geldi.
BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU
Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte serinlemek için denize giren Zekiyenur Kaçar (17), bir süre sonra gözden kayboldu.
SUDAN ÇIKARILIP HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine anons edilen cankurtaranlar Kaçar'ı sudan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaçar, özel bir hastaneye kaldırıldı.
LİSEDE ÖĞRENİM GÖRÜYORDU
Kaçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Zekiyenur Kaçar'ın Altınordu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
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