Ekvador - Almanya: 2-1 (MAÇ SONUCU)
2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador, grubu lider bitirmeyi garantileyen güçlü rakibi Almanya'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Angulo ve Plata'nın golleriyle kazanan Güney Amerika temsilcisi grubu 4 puanla üçüncü sırada bitirdi ve 'en iyi üçüncüler' kategorisinden son 32 turuna yükseldi.
Giriş: 26 Haziran 2026 - 00:59 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador ile Almanya karşı karşıya geldi. Ekvador, güçlü rakibi karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen mücadeleden 2-1 galip ayrılarak tur biletini kaptı.
Panzerler 2. dakikada Galatasaraylı Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Bu gol çabuk yanıt veren Ekvador, 9. dakikada Angulo ile eşitliği sağladı: 1-1.
77. dakikada sahne alan Plata, Ekvador'a üç puanı getiren golü kaydetti: 2-1.
Ekvador bu sonuçla grubu 4 puanla 3. sırada tamamladı ve 'en iyi üçüncüler' kategorisinden son 32 turuna yükselmeyi başardı.
Lider olarak son 32 turuna kalmayı daha önce garantileyen Almanya ise grubu 6 puanla noktaladı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
Ekvador: 2 - Almanya: 1
Ekvador: 1 - Almanya: 1
Ekvador: 0 - Almanya: 1
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