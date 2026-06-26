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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Ekvador Almanya Maç Sonucu, Özeti ve Golleri - Ekvador Almanya Dünya Kupası Grup Maçı Kaç Kaç Bitti

        Ekvador - Almanya: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador, grubu lider bitirmeyi garantileyen güçlü rakibi Almanya'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Angulo ve Plata'nın golleriyle kazanan Güney Amerika temsilcisi grubu 4 puanla üçüncü sırada bitirdi ve 'en iyi üçüncüler' kategorisinden son 32 turuna yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 00:59 Güncelleme:
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        Ekvador Almanya'yı devirdi!

        2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador ile Almanya karşı karşıya geldi. Ekvador, güçlü rakibi karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen mücadeleden 2-1 galip ayrılarak tur biletini kaptı.

        Panzerler 2. dakikada Galatasaraylı Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti.

        Bu gol çabuk yanıt veren Ekvador, 9. dakikada Angulo ile eşitliği sağladı: 1-1.

        77. dakikada sahne alan Plata, Ekvador'a üç puanı getiren golü kaydetti: 2-1.

        Ekvador bu sonuçla grubu 4 puanla 3. sırada tamamladı ve 'en iyi üçüncüler' kategorisinden son 32 turuna yükselmeyi başardı.

        Lider olarak son 32 turuna kalmayı daha önce garantileyen Almanya ise grubu 6 puanla noktaladı.

        İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

        Ekvador: 2 - Almanya: 1

        Ekvador: 1 - Almanya: 1

        Ekvador: 0 - Almanya: 1

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