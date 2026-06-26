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        Haberler Dünya ABD'den Türkiye'ye jet motoru satışı için kritik adım | Dış Haberler

        ABD'den Türkiye'ye jet motoru satışı için kritik adım

        Reuters'ın haberine göre; Donald Trump yönetimi, Türkiye'ye 700 milyon dolardan fazla değere sahip jet motoru satma niyetini Kongre'ye bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 01:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'den Türkiye'ye jet motoru satışı için kritik adım

        Reuters'ın haberine göre; Donald Trump yönetimi, Türkiye'ye 700 milyon dolardan fazla değere sahip jet motoru satma niyetini resmen Kongre'ye bildirdi.

        Reuters'a konuşan kaynaklar, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gerçekleşmesi beklenen gelişmelere dair açıklamada bulunmuştu.

        Kaynaklar, söz konusu motorların, Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı KAAN’ı güçlendireceğini dile getirmişti.

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        *Görsel: AA, temsilidir

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