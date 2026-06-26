ABD'den Türkiye'ye jet motoru satışı için kritik adım
Reuters'ın haberine göre; Donald Trump yönetimi, Türkiye'ye 700 milyon dolardan fazla değere sahip jet motoru satma niyetini Kongre'ye bildirdi.
Giriş: 26 Haziran 2026 - 01:18 Güncelleme:
Reuters'ın haberine göre; Donald Trump yönetimi, Türkiye'ye 700 milyon dolardan fazla değere sahip jet motoru satma niyetini resmen Kongre'ye bildirdi.
Reuters'a konuşan kaynaklar, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gerçekleşmesi beklenen gelişmelere dair açıklamada bulunmuştu.
Kaynaklar, söz konusu motorların, Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı KAAN’ı güçlendireceğini dile getirmişti.
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*Görsel: AA, temsilidir
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