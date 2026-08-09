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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!

        İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!

        Beşiktaş'ta forvet transferi için ana hedeflerden biri olan Dusan Vlahovic'ten siyah-beyazlılara beklediği haber geldi. İtalyanlar, Vlahovic için Beşiktaş'ın yaptığı son teklifi duyurdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 18:07 Güncelleme:
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        Kadrosuna Leonard Trossard, Nübel ve Salih Özcan gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, yeni bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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        Beşiktaş transferi için uzun süredir çaba harcadığı Dusan Vlahovic'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Juventus ile yollarını ayıran Dusan Vlahovic'in, Beşiktaş'a transferi konusunda ilk olumlu sinyallerini vermeye başladığı iddia edildi.

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        Gazzetta dello Sport'un haberine göre; bir an önce yeşil sahalara dönmeye hazır olan Sırp forvet, Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye hazır.

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        Öte yandan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da eski öğrencisi olan 26 yaşındaki golcünün İstanbul'a gelmesi için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

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        Beşiktaş yönetiminin, Vlahovic'in babası Milos ve oyuncunun menajerleriyle görüşmelerini sürdürdüğü ve taraflar arasında anlaşma zemini oluşturmaya çalıştığı aktarıldı.

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        YILLIK 10 MİLYON EURO

        Bu bağlam siyah-beyazlıların yıllık 10 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme önerdiği, ayrıca imza ücretinin yaklaşık bir yıllık maaş seviyesinde olacağı ifade ediliyor.

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        Bunun yanı sıra kişisel ve takım hedeflerine bağlı bonusların da görüşüleceği, özellikle oyuncunun bireysel performansına bağlı bonusların önemli bir yer tutacağı belirtiliyor.

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        2025/26 sezonunda Juventus forması ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Dusan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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