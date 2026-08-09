İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
Beşiktaş'ta forvet transferi için ana hedeflerden biri olan Dusan Vlahovic'ten siyah-beyazlılara beklediği haber geldi. İtalyanlar, Vlahovic için Beşiktaş'ın yaptığı son teklifi duyurdu. İşte detaylar...
Kadrosuna Leonard Trossard, Nübel ve Salih Özcan gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, yeni bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş transferi için uzun süredir çaba harcadığı Dusan Vlahovic'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Juventus ile yollarını ayıran Dusan Vlahovic'in, Beşiktaş'a transferi konusunda ilk olumlu sinyallerini vermeye başladığı iddia edildi.
Gazzetta dello Sport'un haberine göre; bir an önce yeşil sahalara dönmeye hazır olan Sırp forvet, Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye hazır.
Öte yandan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da eski öğrencisi olan 26 yaşındaki golcünün İstanbul'a gelmesi için yoğun çaba harcadığı belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin, Vlahovic'in babası Milos ve oyuncunun menajerleriyle görüşmelerini sürdürdüğü ve taraflar arasında anlaşma zemini oluşturmaya çalıştığı aktarıldı.
YILLIK 10 MİLYON EURO
Bu bağlam siyah-beyazlıların yıllık 10 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme önerdiği, ayrıca imza ücretinin yaklaşık bir yıllık maaş seviyesinde olacağı ifade ediliyor.
Bunun yanı sıra kişisel ve takım hedeflerine bağlı bonusların da görüşüleceği, özellikle oyuncunun bireysel performansına bağlı bonusların önemli bir yer tutacağı belirtiliyor.
2025/26 sezonunda Juventus forması ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Dusan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.