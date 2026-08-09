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        O anları kaydetti! Güney Koreli yayıncı Taksim'de ısrarlı takibe maruz kaldı!

        İstanbul Taksim'de canlı yayın yapan Güney Koreli yayıncı withJENNY, yanına yaklaşan bir kişinin ısrarlı takibine maruz kaldı. Yayıncıya, "Burada arkadaşın var mı" diye soran kişi kadına kendisiyle kalmasını teklif etti. WithJENNY'nin bir süre peşinden giden kişinin davranışları canlı yayına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 17:26 Güncelleme:
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        Güney Koreli yayıncı Taksim'de ısrarlı takibe maruz kaldı!

        Beyoğlu Taksim’de canlı yayın yapan Güney Koreli yayıncı withJENNY, yanına yaklaşan bir kişinin ısrarlı takibine maruz kaldı. Yayıncıya, "Burada arkadaşın var mı" diye soran kişi kadına kendisiyle kalmasını teklif etti.

        DHA'nın haberine göre Türkçe bilmediğini söyleyen withJENNY’nin bir süre peşinden giden kişinin davranışları canlı yayına yansıdı.

        Olay, Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir İstanbul’da bulunan ve withJENNY takma adıyla tanınan Güney Koreli yayıncı, kentte gezdiği anları takipçileriyle paylaşmak için canlı yayın açtı. Caddede yürüyen yayıncının yanına yaklaşan bir kişi, "Burada arkadaşın var mı" diye sordu. Ardından yayıncıya kendisiyle kalmasını teklif eden kişi, kadının peşinden gitmeye başladı.

        TÜRKÇE BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Güney Koreli yayıncı, Türkçe bilmediğini belirterek kendisini takip eden kişiye İngilizce konuşması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Buna rağmen yayıncının peşinden gitmeyi sürdüren kişi, bir süre sonra sokaktan uzaklaştı. Yaşananlar withJENNY’nin devam eden canlı yayınına yansıdı.

        "SONRA BİZİ REKLAM EDER DİKKAT EDİN"

        Yayının başka bir bölümünde ise withJENNY’nin girdiği bir iş yerindeki konuşmalar dikkati çekti. İş yerindeki bir kişinin çevresindekileri yayın konusunda uyardığı duyuldu. Sözkonusu kişinin, "O yayın yapıyor; sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun" dediği anlar yayına yansıdı.

        İSTİKLAL CADDESİ’NDE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

        İstanbul’da yabancı yayıncıların karşılaştığı benzer bir olay Haziran ayında İstiklal Caddesi’nde yaşanmıştı. Canlı yayın yapan Japon turist, 60 yaşındaki bir kişinin tacizine maruz kalmıştı. Japon yayıncı olayın ardından çektiği videoda "Türk halkını çok seviyorum. Herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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