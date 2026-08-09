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        Haberler Gündem Bakan Gürlek'ten 52 orman yangınına ilişkin açıklama

        Bakan Gürlek'ten 52 orman yangınına ilişkin açıklama

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 17:40 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek'ten 52 orman yangınına ilişkin açıklama

        Adalet Bakanı Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ile sorumluların tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.

        Ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlik sonucu yangına neden olanların da tespit edilerek adalet önüne çıkarılacağını vurgulayan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

        Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın takibinde; Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

        1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9’u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

        Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.

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