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        Haberler Dünya Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım | Dış Haberler

        Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük bir etki operasyonunu onayladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 22:56 Güncelleme:
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        Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planını onayladığını bildirdi.

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'yı Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

        SBU'nun Rusya'ya yönelik düzenlediği kısa ve uzun menzilli saldırılarını ele aldıklarını aktaran Zelenskiy ayrıca SBU'ya bağlı birimlerin cephedeki faaliyetleri hakkında da konuştuklarını kaydetti.

        Zelenskiy, SBU'nun Rusya'daki hedeflere yönelik bir saldırı planı hazırladığını bildirerek, "Saldırgan devleti, savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla gizli servisin (SBU) 40 günlük etki (saldırı) operasyonunu onayladım." ifadesini kullandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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