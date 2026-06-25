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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan polislere hukuk ve merhamet vurgusu yaptı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan polislere hukuk ve merhamet vurgusu yaptı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde mezun polislere seslenerek, görevleri boyunca devletin şefkat elini milletle buluşturacaklarını söyledi. Erdoğan, yeni polislere hukuk, merhamet ve kamu düzeni vurgusu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 19:30 Güncelleme:
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        'Devletin şefkat eli olacaksınız'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde konuştu. Törende mezun olan polis adaylarını tebrik eden Erdoğan, emniyet teşkilatının Türkiye’nin huzur ve güvenliği açısından önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

        13 BİN 610 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

        Erdoğan, Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimlerini tamamlayan 13 bin 610 öğrencinin mezuniyet coşkusunun yaşandığını belirtti. Ülkenin huzur ve emniyeti için görev yapacak öğrencileri kutlayan Erdoğan, mezunlara yeni görevlerinde başarı diledi.

        Törende ayrıca Gambia, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen’den gelen 43 misafir öğrenci de mezuniyet sevinci yaşadı.

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        15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

        Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Erdoğan, darbe girişiminin yıl dönümünün idrak edileceğini belirterek, o gece Polis Akademisi’nde şehit olan 51 kişiyi rahmetle andı.

        Erdoğan, “Şehadet şerbetini genç yaşta içen, vakar ve cesaret timsali şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

        “DEVLETİN ŞEFKAT ELİNİ MİLLETLE BULUŞTURACAKSINIZ”

        Mezun polislere seslenen Erdoğan, güvenlik güçlerinin kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacağını belirtti. Polislerin sokakların, caddelerin ve şehirlerin güvenliğini sağlamak için görev yapacağını söyleyen Erdoğan, meslek hayatında merhamet, ahlak, hak ve hukuk ilkelerinin önemine dikkat çekti.

        Erdoğan, polislerin devletin şefkat elini milletle buluşturacağını ifade ederek, “Bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız” dedi.

        EMNİYETTE YENİ DÜZENLEME VURGUSU

        Erdoğan, iktidarları döneminde emniyet teşkilatının çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla çok sayıda adım atıldığını söyledi. Özlük hakları, teknolojik altyapı ve insan kaynağı alanlarında reformlar yapıldığını belirten Erdoğan, görev puanına dayalı atama sistemine de değindi.

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        Sistemin emeği esas aldığını, şeffaflığı güçlendirdiğini ve aile bütünlüğünü gözettiğini ifade eden Erdoğan, uygulamanın teşkilattaki adalet duygusunu kuvvetlendireceğini söyledi.

        KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE DEĞİNDİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasalaşan teklifle Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldığını hatırlattı. Personel yapısı, eğitim ve denetim faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda yenilikler getirildiğini belirten Erdoğan, düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmasının sonunda mezun polisleri bir kez daha kutlayan Erdoğan, görev yapacakları yerlerde devletin vakarını, milletin değerlerini ve Türk polisinin şerefli mirasını temsil edeceklerine inandığını söyledi.

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        #Erdoğan
        #polis akademisi
        #haberler
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