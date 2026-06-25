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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli hamlesi: Taha Şahin ve Ümit Akdağ!

        Galatasaray'dan yerli hamlesi: Taha Şahin ve Ümit Akdağ!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Çaykur Rizesporlu Taha Şahin ile Alanyasporlu Ümit Akdağ'ı gündemine aldığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 20:03 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte transfer harekatına başlaması beklenen Galatasaray, iki yerli futbolcuyu gündemine aldı.

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        TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizesporlu sağ bek Taha Şahin ve Corendon Alanyaspor'un stoperi Ümit Akdağ ile ilgileniyor.

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        Çaykur Rizespor'un Taha Şahin için en az 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.

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        Alanyaspor'un ise Ümit Akdağ için kapıyı 6 milyon Euro'dan açacağı belirtildi.

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        Singo ya da Sallai ile yolların ayrılması durumunda Taha Şahin'in Galatasaray'a transferine kesin gözüyle bakılıyor.

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        Yabancı bir stoper transfer edilmemesi durumunda ise Ümit Akdağ'ın tercih edilebileceği, bunun sebebi olarak da Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabetine girebilecek olması gösterildi.

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        Sağ bek pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki Taha Şahin, geçemn sezon Rizespor formasıyla 32 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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        23 yaşındaki Türk asıllı Rumen stoper Ümit Akdağ ise geçen sezon 36 resmi maçta 1 gol, 3 asist kaydetti.

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