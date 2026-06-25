Galatasaray'dan yerli hamlesi: Taha Şahin ve Ümit Akdağ!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Çaykur Rizesporlu Taha Şahin ile Alanyasporlu Ümit Akdağ'ı gündemine aldığı iddia edildi.
Giriş: 25 Haziran 2026 - 20:03 Güncelleme:
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Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte transfer harekatına başlaması beklenen Galatasaray, iki yerli futbolcuyu gündemine aldı.
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TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizesporlu sağ bek Taha Şahin ve Corendon Alanyaspor'un stoperi Ümit Akdağ ile ilgileniyor.
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Çaykur Rizespor'un Taha Şahin için en az 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.
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Alanyaspor'un ise Ümit Akdağ için kapıyı 6 milyon Euro'dan açacağı belirtildi.
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Singo ya da Sallai ile yolların ayrılması durumunda Taha Şahin'in Galatasaray'a transferine kesin gözüyle bakılıyor.
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Yabancı bir stoper transfer edilmemesi durumunda ise Ümit Akdağ'ın tercih edilebileceği, bunun sebebi olarak da Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabetine girebilecek olması gösterildi.