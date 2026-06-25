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        Haberler Dünya Venezuela'da peş peşe depremler! Can kaybı yükseliyor | Dış Haberler

        Venezuela'da peş peşe depremler! Can kaybı yükseliyor

        Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 30 civarında artçı sarsıntı kaydedildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        Venezuela'da peş peşe depremler!

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin yaşamını yitirdiğini, 971 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.

        Depremde 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

        Venezuela'ya başsağlığı mesajı
        Venezuela'ya başsağlığı mesajı

        Rodriguez, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 30 civarında artçı sarsıntı kaydedildiğini aktardı.

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        TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

        "Halkımıza destek sunan Donald Trump'a ve yönetimine teşekkür ediyoruz" Delcy Rodriguez sosyal medya hesabından dünya liderlerinin taziye mesajlarına cevap verirken, ABD Başkanı Donald Trump’a da teşekkür etti.

        Rodriguez, "Venezeula makamlarıyla sürekli temas halinde olan ve halkımıza destek ile dayanışma sunan ABD Başkanı Donald Trump'a ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu trajedi nedeniyle yas tutan Venezuela halkına bu zor zamanlarda uzatılan yardım elini Venezuela asla unutmayacaktır" açıklamasını yaptı.

        7,2 VE 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

        USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

        Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS), can kaybının büyük ihtimalle binlerle ifade edileceğini, 10 bini aşma ihtimalinin ise kayda değer derecede yüksek olduğunu belirtmişti.

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