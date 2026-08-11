AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

"Meclis komisyonunun yayınladığı rapor meseleyi bütün yönleriyle ortaya koyan çok anlamlı bir çerçeve oluşturdu. Dün tarihi bir gündü. Terörsüz Türkiye'de net bir irade ortaya kondu. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir niteliğe işaret ediyor.

"NET BİR İRADE ORTAYA KONULDU"

467 kabul oyu, Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarih açısından hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Birincisi net bir irade ortaya konuldu. İkicisi partimiz ve Cumhur İttifakı bakımından net bir yol haritamız vardı. Üçüncüsü de net bir hedefe sahiptik.

"YAPICI ELEŞTİRİLERİ DİKKATLE DİNLEDİK"

Bütün bu süreç içerisinde pek çok tartışma oldu, süreci destekleyenler kadar yapıcı eleştirilerin sözleri de kıymetlidir. Yapıcı eleştirileri dikkatle dinledik. Bütün bunlar yol haritamız için katkı sağladı. 467 oy Meclis'in kabiliyetini ortaya koydu.

"467 'EVET' KARARI GÜÇLÜ BİR MESAJ"

467 'evet' kararı, güçlü bir mesaj. Net bir irade, net bir yol haritası ortaya çıktı. Bu yöntem Türkiye modelidir. Süreç tamamlanırsa bölge için de bir yöntem olur. 467 kabul kararı dünyaya da verilmiş net bir mesaj."