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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!

        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!

        Galatasaray, Villarreal forması giyen Renato Veiga için satın alma maddesi yer alan bir kiralama teklifi yaptı. Sarı-kırmızılıların teklifinin toplam tutarı 30 milyon Euro'ya ulaştı. Villarreal ise 45 milyon Euro'nun altına bırakmayacaklarını ifade etti.

        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 14:25 Güncelleme:
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        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!

        Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Villarreal forması giyen Renato Veiga'yı gündemine aldı.

        Sarı-kırmızılılar, Villarreal forması giyen Renato Veiga için satın alma maddesi yer alan bir kiralama teklifi yaptı.

        Galatasaray'ın teklifi toplam tutarı 30 milyon Euro'ya ulaştı. Villarreal ise 45 milyon Euro'nun altına bırakmayacaklarını ifade etti.

        Sarı kırmızılılar, Portekizli oyuncuyu sol stoper bölgesi için düşünüyor. Veiga, 10+4 yabancı kuralına da uyuyor.

        Portekizli futbolcu, geçen sezon oynadığı 42 maçın 36’sına 11'de başladı. Renato Veiga daha önce Augsburg, Basel, Chelsea ve Juventus’ta forma giydi.

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