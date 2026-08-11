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        Haberler Magazin Deniz Seki hakkında hastaneden açıklama: Durumu iyi

        Deniz Seki hakkında hastaneden açıklama: Durumu iyi

        Evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan şarkıcı Deniz Seki'nin kalça kırığı nedeniyle ameliyat edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        Hastaneden açıklama

        İstanbul'daki evinde düştüğü belirtilen Deniz Seki'nin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı. Evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan Seki'nin kalça kırığı nedeniyle ameliyat edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bugün ayağa kaldırılıp destekle yürümesinin sağlandığı açıklanan şarkıcının, 5-6 gün içerisinde taburcu edilmesinin planlandığı aktarıldı.

        Hastane Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun tarafından yapılan açıklamada, "Hastamız Deniz Seki, düşmeye bağlı sol kalçasında oluşan ağrı nedeniyle 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde, sol kalçasında bir kırık tespit edilmiştir. Hastamız saat 17.00’de ameliyata alınmıştır. Ameliyatta kırık bölge sabitlenmiş ve kalçanın hareket etmesini sağlayan kaslardan birinde oluşan yırtık onarılmıştır. Operasyon, Prof. Dr. Vahit Emre Özden, Prof. Dr. Göksel Dikmen ve Doç. Dr. Onur Tunalı tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir" denildi.

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        #deniz seki
        #kalça kırığı
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