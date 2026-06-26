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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun severleri üzecek haber: Microsoft'tan Xbox konsollarına dev zam

        Microsoft'tan Xbox konsollarına zam

        ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, artan çip, bellek ve depolama maliyetlerini gerekçe göstererek Xbox konsollarının fiyatlarını 1 Ağustos itibarıyla dünya genelinde yükselteceğini açıkladı. Şirket, bazı modellerde fiyat artışının 150 dolara ulaşacağını duyururken 2 TB'lık Xbox modelinin ise satışının sona ereceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 07:41 Güncelleme:
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        Microsoft'tan Xbox konsollarına zam

        Microsoft'tan yapılan açıklamada, 1 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Xbox konsollarının fiyatlarının güncelleneceği bildirildi.

        2 TB KAPASİTELİ MODELİN SATIŞI SONLANIYOR

        Açıklamada, Xbox konsollarının fiyatının 512 GB modeller için 100 dolar, 1 TB modeller için 150 dolar artırılacağı, 2 TB kapasiteli modelin satışının da sonlandırılacağı belirtildi.

        ABD'de Xbox konsollarının fiyatının Ekim 2025'te 20 ile 70 dolar arasında artırıldığı hatırlatılan açıklamada, "Yeni bir fiyat artışına ihtiyaç duyulmayacağını umuyorduk ve son birkaç aydır tedarikçilerimizle alternatif çözümler üzerinde çalışıyorduk" ifadelerine yer verildi.

        "TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ SEKTÖRÜNÜN TAMAMI MEVCUT BİLEŞEN KRİZİYLE MÜCADELE EDİYOR"

        Açıklamada, konsollarda kullanılan depolama ve bellek bileşenlerinin maliyetlerinin 2,5 katın üzerinde arttığı, bu maliyetlerin 2027 sonbaharına kadar yeniden 2 katına çıkmasının beklendiği vurgulandı.

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        Şirket açıklamasında, "Tüketici elektroniği sektörünün tamamı mevcut bileşen kriziyle mücadele ediyor ancak bunun etkileri, özellikle oyun konsollarında daha ağır hissediliyor. Telefonlar, bilgisayarlar, hoparlörler ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinin aksine oyun konsolları, genellikle karla değil, üretim maliyetlerinin altında bir fiyatla satılıyor" ifadeleri kullanıldı.

        Microsoft, Xbox konsollarını daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan yeni programlar da açıkladı.

        Buna göre, şirket, uygun ürünlerde taksitli ve faizsiz ödeme seçenekleri sunacak, kullanılmış konsolların takas edilerek daha düşük fiyatlarla yeniden satışa sunulmasını sağlayacak ve sertifikalı yenilenmiş Xbox konsollarını indirimli satışa çıkaracak.

        ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple da çip fiyatlarının "hızla ve yüksek oranda" artmasını gerekçe göstererek bazı ürünlerine zam yapmıştı.

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