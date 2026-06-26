2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Japonya ile İsveç karşı karşıya geldi.

Dallas'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Japonya, 56. dakikada Daizen Maeda'nın golüyle 1-0 öne geçti. İsveç ise bu gole 62. dakikada Anthony Elanga'nın ceza sahası dışından kaydettiği şık golle cevap verdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

JAPONYA'NIN RAKİBİ BREZİLYA

Grup aşamasını 5 puanla ikinci sırada tamamlayan Japonya, adını son 32 turuna yazdırdı. Asya temsilcisi, eleme turunda C Grubu lideri Brezilya ile eşleşti. Japonya, Son 16 bileti için Brezilya karşısında mücadele verecek.

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4 puanlı İsveç ise en iyi üçüncüler arasında yer almayı garantileyerek turladı.

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Yuto Nagatomo, İsveç karşısında sonradan oyuna dahil olarak 5 farklı Dünya Kupası’nda forma giydi.

Japon futbolcu, turnuva tarihindeki istikrarını 2026’da da sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Devre boyunca her iki ekip de savunma güvenliğini ön planda tuttu. Maçtaki ilk net pozisyonu 45. dakikada Japonya yakaladı. Nakamura'nın uzaktan sert şutunda kaleci Zetterström uzanarak topu kornere gönderdi.

İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan ekip Japonya oldu. Rakip kalede gol arayan Japonya, 56. dakikada öne geçti. Doan ve Sagawara'nın kısa paslarla geliştirdiği atakta ceza yayı üzerindeki Maeda topla buluştu. Bu futbolcu ceza sahasına hareketlenip kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Golün ardından İsveç'in yanıtı gecikmedi. 62. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gyökeres'in pasında topla buluşan Elanga, ceza sahası dışından direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Suzuki'nin sağından filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmazken, 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.

Hollanda'nın 7 puanla lider olduğu grupta Japonya 5 puanla ikinci sırayı aldı. 4 puanı bulunan İsveç ise grup aşamasını 3. olarak tamamladı. 3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti.