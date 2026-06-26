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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Tunus Hollanda Maç Sonucu, Özeti ve Golleri - Tunus Hollanda Dünya Kupası Grup Maçı Kaç Kaç Bitti

        Tunus: 1 - Hollanda: 3 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası F Grubu'nda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu 7 puanla lider tamamladı. Ronald Koeman'ın ekibi son 32 turunda Fas ile eşleşirken, Tunus turnuvaya puansız veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 04:47 Güncelleme:
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        Hollanda grubunu lider tamamladı: Fas ile eşleşti!

        2026 Dünya Kupası F Grubu'nun son haftasında Tunus ile Hollanda kozlarını paylaştı. Arrowhead Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollanda, 3-1'lik skorla kazanarak son 32 turuna yükselmeyi başardı.

        Hollanda'nın gollerini 3. dakikada Ellyes Skhiri (kendi kalesine), 7. dakikada Brian Brobbey ve 62. dakikada Jan Paul van Hecke kaydetti. Tunus'un tek golü ise 54. dakikada Hazem Mastouri'den geldi.

        Bu sonuçla Ronald Koeman'ın ekibi puanını 7'ye yükselterek F Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

        HOLLANDA, FAS İLE EŞLEŞTİ

        Hollanda, son 32 turunda C Grubu ikincisi Fas ile eşleşti. İki takım 30 Haziran'da karşı karşıya gelecek.

        Turnuvaya veda etmesi daha önce kesinleşen Tunus ise grup aşamasını puansız tamamladı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        Kansas Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz 3. dakikasında Hollanda öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dumfries'in sert ortasında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isteyen Skhiri'nin ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

        Hollanda 7. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan serbest vuruşta Reijnders, arka direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Van Dijk'in kafayla içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı boş pozisyondaki Brobbey ağlara yolladı: 0-2.

        İlk 45 dakika Hollanda'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Mücadelenin ikinci yarısında Tunus gol arayan taraf oldu. Maçın 54. dakikasında sağdan kullanılan korner atışında Hannibal'ın penaltı noktasına gönderdiği ortaya Mastouri kafayı vurarak farkı 1'e indirdi: 1-2.

        Golün ardından Hollanda ataklarını sıklaştırdı. 62. dakikada sağdan kullanılan korner atışında Reijnders ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Van Hecke'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

        Karşılaşma Hollanda'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Hollanda grubu zirvede tamamladı. İkinci sıradaki Japonya'nın 5, üçüncü İsveç'in ise 4 puanı bulunuyor. 3 maçını da kaybeden Tunus ise organizasyona puansız şekilde veda etti.

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