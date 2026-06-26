Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Husilerden İsrail'e Somaliland uyarısı | Dış Haberler

        Husilerden İsrail'e Somaliland uyarısı

        Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesinde olabilecek herhangi "bir İsrail varlığını" hedef alacaklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 00:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Husilerden İsrail'e Somaliland uyarısı

        Yemen'deki Husiler, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesinde olabilecek herhangi "bir İsrail varlığını" hedef alacakları tehdidinde bulundu.

        Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere ait el-Mesira televizyonunda yayımlanan görüntülü konuşmada, Somaliland'daki durumu yakından izlediklerini söyledi.

        İsrail'in Somaliland'la ilgili girişimlerine işaret eden Husi, "Düşman, Somaliland'ı bir dayanak noktası haline getirerek Aden Körfezi'nin yanı sıra Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'i kontrol etmeye çalışıyor." dedi.

        Kızıldeniz'le kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere Müslüman ülkeleri, İsrail'in Somaliland'daki girişimlerini engellemek için ortak bir duruş sergilemeye davet eden Husi, sözlerini şöyle sürdürdü:

        REKLAM

        "Yemen (Husiler), Somaliland'da İsrail'in herhangi bir konuşlanmasına seyirci kalmayacak. Düşman herhangi bir konuşlanma yaptığında, elindeki tüm imkanlarla onu hedef almak için inisiyatif alacaktır."

        İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

        Bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke oldu.

        Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

        Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ordu'da tartıştığı eşini öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı

        Ordu'nun Kumru ilçesinde, 38 yaşındaki Serkan Sanmak, manavda tartıştığı 4 çocuk annesi eşi 36 yaşındaki Emine Sanmak'ı bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan koca Sanmak, yol kenarındaki minibüsünün içinde bekleyen 52 yaşındaki Celil A.'yı da aynı bıçakla ağır yaraladı (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den Türkiye'ye jet motoru satışı için kritik adım
        ABD'den Türkiye'ye jet motoru satışı için kritik adım
        Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım
        Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım
        'Devletin şefkat eli olacaksınız'
        'Devletin şefkat eli olacaksınız'
        Ekvador Almanya'yı devirdi!
        Ekvador Almanya'yı devirdi!
        Bakan Kurum, Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
        Bakan Kurum, Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        35 dolarlık ikinci el tişört
        35 dolarlık ikinci el tişört
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar