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        Haberler Ekonomi Otomobil Zorunlu trafik sigortasında azami primler ne kadar oldu?

        Zorunlu trafik sigortasında azami primler ne kadar oldu?

        Trafik sigortasında Ağustos 2026 döneminde uygulanacak azami primler belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Zorunlu trafik sigortasında azami primler ne kadar oldu?

        Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ağustos 2026 döneminde geçerli olacak zorunlu trafik sigortası azami primlerini duyurdu.

        Yeni tarifede otomobillerden taksilere, minibüslerden kamyon ve otobüslere kadar farklı araç grupları için azami primler yer aldı.

        İSTANBUL'DA RİSKLİ SÜRÜCÜNÜN AZAMİ PRİMİ 57 BİN 213 TL

        İstanbul için belirlenen tarifede, sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün azami primi 57 bin 213 TL olarak belirlendi. Sekizinci basamakta ise azami prim 9 bin 535 TL seviyesinde bulunuyor.

        İstanbul'da ikinci basamaktaki otomobiller için azami prim 36 bin 235 TL, üçüncü basamak için 27 bin 653 TL, dördüncü basamak için 19 bin 71 TL, beşinci basamak için 18 bin 117 TL, altıncı basamak için 15 bin 257 TL ve yedinci basamak için ise 11 bin 443 TL olarak uygulanacak.

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        Elektrikli otomobillerde ise İstanbul için sıfırıncı basamak azami prim 51 bin 492 TL, 1. basamak 40 bin 335 TL, 2. basamak 32 bin 611 TL ve 8. basamak 8 bin 582 TL olarak belirlendi.

        Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55 bin 594 TL olurken riski en düşük olan sekizinci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 266 TL oldu.

        İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53 bin 974 TL olurken riski en düşük olan sekizinci basamaktaki sürücünün primi ise 8 bin 996 TL oldu.

        TAKSİLERDE PRİM 166 BİN TL'Yİ AŞTI

        İstanbul'da ticari olarak kullanılan otomobillerde primler daha yüksek seviyede bulunuyor. Örneğin sıfırıncı basamaktaki ve diğer yakıt grubundaki tüzel kişi otomobiller için Ağustos ayı azami prim 68 bin 655 TL oldu. Sekizinci basamakta ise bu tutar 11 bin 443 TL olarak belirlendi.

        Taksilerde ise primler çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Tarifeye göre İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki taksiler için Ağustos ayı azami prim 166 bin 214 TL olarak belirlendi.

        AĞUSTOS'TA ARTIŞ SÜRDÜ

        Tarifedeki Haziran, Temmuz ve Ağustos verileri karşılaştırıldığında trafik sigortası azami primlerinde aylık artışın sürdüğü görülüyor. Örneğin İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki özel kişi otomobilleri için diğer yakıt grubunda azami prim Haziran'da 55 bin 262 TL, Temmuz'da 56 bin 367 TL, Ağustos'ta ise 57 bin 213 TL oldu.

        Tarife, 81 il ve farklı araç kategorileri için ayrı ayrı azami primleri içeriyor. Bu nedenle sürücünün ödeyeceği prim aracın kayıtlı olduğu il, araç tipi, hasarsızlık basamağı ve diğer tarife özelliklerine göre değişiklik gösterecek.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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