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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım MİLLİ MAÇ CANLI İZLE || A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! Türkiye-ABD 11'ler - Türkiye-ABD maçı saat kaçta hangi kanalda?
        Canlı

        CANLI YAYIN | Türkiye - ABD (2026 Dünya Kupası)

        2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun son hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, ABD ile karşı karşıya geliyor. Milliler sıfır puanla son sırada yer aldığı ve veda ettiği organizasyondan puanla ayrılmak için ev sahibi ile kozlarını paylaşıyor. İşte Türkiye – ABD maçının canlı anlatımı...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Heyecan sürüyor!

        STAT: Los Angeles Stadı

        HAKEM: Mustapha Ghorbal

        SAAT: 04.00

        YAYIN: TRT 1

        ARDA İLE EŞİTLİĞİ YAKALADIK!

        A Milli Takımımız, 10. dakikada Arda Güler ile eşitliği yakalıyor ve skor 1-1 oluyor.

        ABD ÖNE GEÇİYOR!

        3' ABD, Auston Trusty'nin golü ile maçta öne geçiyor.

        MAÇ BAŞLADI!

        Türkiye - ABD maçında ilk düdük geldi!

        SOYUNMA ODAMIZ HAZIR!

        ABD karşısında sahaya beyaz formayla çıkacağız.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

        ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally, Robinson, Reyna, McKennie, Berhalter, Aaronson, Weah, Pepi

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        HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

        A Milli Futbol Takımımız, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı.

        EŞİTLİK VAR

        A Milli Futbol Takımı ile ABD bugüne kadar 1'i resmi ve 4'ü özel olmak üzere 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Ay-Yıldızlılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, ABD de 2 kez kazandı. 1 mücadele berabere tamamlandı. Türkiye'nin 7 golüne, ABD aynı sayı ile karşılık verdi.

        İki ülke son olarak 7 Haziran 2025 tarihinde ABD'nin Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşılaşırken, Ay-Yıldızlılar sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

        A MİLLİ TAKIM'DA EKSİK VAR MI?

        Türkiye'de sakat veya cezalı herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Eren Elmalı ve Yunus Akgün sarı kart sınırında bulunurken son maç olduğundan dolayı bu durum önemini kaybediyor.

        MİLLİLER TESELLİ PEŞİNDE

        A Milli Takımımız, ev sahiplerinden ABD'ye çelme takarak Dünya Kupası'ndan puanla ve golle dönmek istiyor. Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.

        TÜRKİYE-ABD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü (yarın) TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali, dördüncü hakem olacak.

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