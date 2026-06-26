Arda Güler'den tarihi gol: 24 yıllık hasret sona erdi!
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk golünü Arda Güler ile buldu. Bu gol aynı zamanda 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı altın golün ardından ilk golümüz oldu ve 24 yıllık hasret sona erdi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile oynadığı karşılaşmada eşitliği Arda Güler’in golüyle sağladı.
Maçın 3. dakikasında geriye düşüen Millilerimiz, 10. dakikada Arda Güler'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
24 YILLIK HASRET SONA ERDİ!
Bu gol aynı zamanda 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı altın golün ardından ilk golümüz oldu.
62 ŞUT 0 GOL, BU MAÇTA İLK ŞUTTA GOL!
Öte yandan, ilk iki maçta 62 şut çekmesine rağmen gol bulamayan milliler, ABD karşısında ilk şutunda ağları havalandırdı.
EN GENÇ GOLCÜMÜZ ARDA GÜLER
ABD filelerini havalandıran Arda Güler (21 yaş 120 gün), Emre Belözoğlu'nu (21 yaş 275 gün vs Kosta Rika) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.