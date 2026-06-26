Arda Güler'den tarihi gol: 24 yıllık hasret sona erdi!

Haymana Belediye Başkanı Koç: Daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, "Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu, çok farklı birikmişlikler oldu. Ve bu birikmişlikler üzerine, gerçekten daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı" diye konuştu (İHA)