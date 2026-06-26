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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Evinin önünde öldürülmüştü... Kanlı infaz kamerada | Son dakika haberleri

        Evinin önünde öldürülmüştü... Kanlı infaz kamerada!

        İstanbul'da, evinin önünde aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan Şehmus Mert Korkmaz, vücuduna isabet eden mermiler sonucu öldü. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürerken cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        Evinin önünde öldürülmüştü... Kanlı infaz kamerada!

        İstanbul'da olay 24 Haziran Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1249. Sokak'ta meydana geldi.

        ARACINA BİNERKEN KURŞUN YAĞMURU

        Evinden çıkan Şehmus Mert Korkmaz, aracına binmek istediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Korkmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Diğer yandan cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde arabasına doğru yürüyen Korkmaz'ın aracına binmeye çalıştığı sırada yürüyerek gelen 2 şüpheliden birinin ateş açması sonucu vurulduğu anlar yer alıyor.

        PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

        Pes peşe tetiğe basan şüpheli, daha sonra beraberindeki diğer kişiyle koşarak sokaktan kaçıyor. Hayatını kaybeden Korkmaz'ın 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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