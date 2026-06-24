İstanbul'da kanlı pusu! Evinden çıkınca yaylım ateşi!
İstanbul Esenyurt'ta, Şehmus Mert Korkmaz sabah evinden çıktığı sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Korkmaz'ın, kucağındaki bebeğiyle olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı
Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:06 Güncelleme:
İstanbul'da olay, sabah 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre evinden çıkarak aracına binmek isteyen Şehmus Mert Korkmaz, kendisine pusu kuran 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ
Tam araca bineceği esnada saldırganlar silahlarını ateşlerken, vücuduna kurşunlar isabet eden Korkmaz yere yığıldı.
SALDIRGANLAR KOŞARAK KAÇTI
Kanlı pusunun ardından saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Şehmus Mert Korkmaz’nın eşi de silah seslerinden sonra kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkarken, sinir krizi geçirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri ise ilk müdahale sırasında Korkmaz’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ