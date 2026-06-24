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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı... | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kanlı pusu! Evinden çıkınca yaylım ateşi!

        İstanbul Esenyurt'ta, Şehmus Mert Korkmaz sabah evinden çıktığı sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Korkmaz'ın, kucağındaki bebeğiyle olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...

        İstanbul'da olay, sabah 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre evinden çıkarak aracına binmek isteyen Şehmus Mert Korkmaz, kendisine pusu kuran 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

        Tam araca bineceği esnada saldırganlar silahlarını ateşlerken, vücuduna kurşunlar isabet eden Korkmaz yere yığıldı.

        SALDIRGANLAR KOŞARAK KAÇTI

        Kanlı pusunun ardından saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Şehmus Mert Korkmaz’nın eşi de silah seslerinden sonra kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkarken, sinir krizi geçirdi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri ise ilk müdahale sırasında Korkmaz’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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