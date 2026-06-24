Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika: Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması: Ansızın iletişim kesildi!

        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması: Ansızın iletişim kesildi!

        Aykut Kocaman, Fenerbahçe yönetiminin teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal'ı tercih etmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaman, "1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte; Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur. Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!

        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin teknik direktör tercihine ilişkin açıklamada bulundu.

        Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda sık sık teknik direktör olarak ismi geçen tecrübeli çalıştırıcı, yaşanan sürece ilişkin değerlendirme yaptı.

        Kamuoyunu aydınlatma adına açıklama ihtiyacı doğduğunu aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

        "Son bir aylık zaman zarfına ilişkin, kamuoyunda yer alan kimi yanıltıcı haberler ve yorumlardan sonra gördüğüm lüzum üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte; Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur. Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur."

        Başarı ve başarısızlıktaki payın yönetimlere ait olduğunu vurgulayan Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

        "Çeşitli vesilelerle daha önce dile getirdiğim gibi, 'Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir.' Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe kongre üyelerinin onayını almış yönetim, tercihlerini kullanmıştır. Seçilmiş iradenin tercihleri ile ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki; gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle, bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karabük'te 1750 yıllık pitos mezar bulundu

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde 1750 yıllık pitos (küp) mezara rastlandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Hastaneden birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptı!
        Hastaneden birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptı!
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar