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        Haberler Spor Futbol İspanya Mourinho'nun Arda Güler planı!

        Mourinho'nun Arda Güler planı!

        Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, gelecek sezonun oyun planını kafasında yavaş yavaş belirlemeye başladı. Portekizli teknik adamın, yeni sezonda milli yıldız Arda Güler'e vereceği rol de belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 19:56 Güncelleme:
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        Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Arda Güler için de kararını verdi.

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        İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; milli futbolcunun bölgesine Bernardo Silva'nın transfer edilmesine rağmen Arda Güler formasını kaptırmayacak.

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        Real Madrid yönetimi, 21 yaşındaki milli yıldızı İspanyol devinin en önemli parçalarından birisi olarak görürken, Jose Mourinho da yeni orta saha yapılanmasının merkezinde Arda'yı konumlandıracak.

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        Arda'nın çok yönlülüğü ve oyun zekasıyla Mourinho'yu oldukça etkilediği, genç futbolcunun bu özellikleriyle takımda kilit rol oynayacağı ifade edildi.

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        Arda Güler, 2025-2026 sezonunda 51 maça çıkarken, 6 gol ve takımın en yüksek rakamı olan 14 asistlik performans sergiledi.

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