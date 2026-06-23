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        Haberler Sağlık Kalbi 20 kez duran hasta, kalp masajı eşliğinde yapılan anjiyoyla hayata tutundu

        Kalbi 20 kez duran hasta, kalp masajı eşliğinde yapılan anjiyoyla hayata tutundu

        Kol uyuşması ve göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran 41 yaşındaki Ahmet Turan Çetin'in kalbi EKG çekimi sırasında aniden durdu. Kalbi 20'den fazla duran hastayı Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Can Könte, kesintisiz kalp masajı eşliğinde anjiyoya aldı. Yaklaşık 40 dakika kalp masajı uygulanarak toplamda 2 saatlik müdahale ile damar tıkanıklığı giderilen hasta, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Azime Bulut ve ekibinin yürüttüğü 15 günlük yoğun bakım ile uzun soluklu fizik tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek eski sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu

        Göğüs ağrısı şikayetiyle Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi acil servisine başvuran 41 yaşındaki Ahmet Turan Çetin’in kalbi EKG çekimi sırasında durdu. Kalbi 20'den fazla kez duran genç hasta, aralıksız kalp masajı eşliğinde anjiyoya alındı. Çetin, Medipol Sağlık Grubu uzman ekibinin iki saatlik müdahalesi ve 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

        "KALBİ 20’DEN FAZLA KEZ DURDU"

        Doç. Dr. Hasan Can Könte, Ahmet Turan Çetin’in yaklaşık 6 ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvurduğunu belirterek, “Değerlendirme sırasında hasta ani kalp durması yaşadı. İlk müdahale olarak elektroşok ve ileri yaşam desteği uyguladık. Kalp ritminin düzelmemesi üzerine hastayı kalp masajı altında acil koroner anjiyografiye aldık. Yaklaşık 2 saat süren işlem boyunca kalp masajının devam etti. Hastamıza yaklaşık 20-25 kez elektriksel kardiyoversiyon ve defibrilasyon uygulamak zorunda kaldık. Tıkalı damarı açtıktan sonra kalbi yeniden normal ritmine kavuştu ve yoğun bakım süreci başladı” dedi.

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        "GÖĞÜS AĞRISI İHMAL EDİLMEMELİ"

        Tedavinin ardından hastanın yoğun bakım, nöroloji ve fizik tedavi ekiplerinin takibine alındığını belirten Doç. Dr. Könte, “Hastada uzun süreli yatışa bağlı kas kaybı nedeniyle rehabilitasyon süreci planlandı. Hasta kardiyak açıdan stabil bir şekilde yaşamına devam eediyor. Özellikle sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabet ve aile öyküsü gibi risk faktörleri bulunan kişiler yeni başlayan göğüs ağrılarını ciddiye almalı. Bu tür şikayetlerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmak hayati önem taşıyor” diye konuştu.

        "SADECE KALBİ DEĞİL, TÜM ORGANLARI KORUMAYA ÇALIŞTIK"

        Doç. Dr. Azime Bulut, hastanın kalp krizi nedeniyle kritik bir tabloyla hastaneye getirildiğini belirterek, “Hastamız acil servise geldiğinde hızla anjiyoya alındı. Doç. Dr. Könte anjiyoyu gerçekleştirirken kalp masajı devam ediyordu. Damar açıldıktan sonra da hastamız şok tablosundaydı ve yoğun bakımda tedavisine başladık. Kalp krizlerinde yalnızca kalbi değil, böbrek, beyin ve karaciğer gibi diğer organları da korumak gerekiyor. Bu nedenle çok yönlü bir tedavi süreci yürüttük” dedi.

        "HASTAMIZ KENDİSİNE VERİLEN İKİNCİ ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRDİ"

        Yoğun bakım sürecinde hastanın ikinci kez kalp krizi geçirdiğini ve yeniden müdahale edildiğini ifade eden Doç. Dr. Bulut, “Uzun süre yoğun bakımda kalan hastalarda kas kaybı, güçsüzlük ve nörolojik sorunlar gelişebiliyor. Hastamızda da el titremesi gibi bazı problemler ortaya çıktı ancak rehabilitasyon süreciyle büyük ölçüde düzeldi. Bu süreçte ailesinin desteği de çok kıymetliydi. Hastamız daha sonra yaşam tarzında önemli değişiklikler yaptı. Kalp krizinde en önemli nokta, küçük şikayetleri bile önemsemek ve zamanında sağlık kuruluşuna başvurmak. Hastamız da bugün hayat tarzında yaptığı değişiklikler ve tedavisine gösterdiği özen ile sahip olduğu ikinci şansı en iyi şekilde değerlendiren örneklerden biri oldu” diye konuştu.

        "GÖZLERİMİ YOĞUN BAKIMDA AÇTIM"

        Ahmet Turan Çetin, yaklaşık 6 ay önce göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvurduğunu belirterek, “Kalp krizi geçirdiğimi sonradan öğrendim. Yaşananların büyük bölümünü hatırlamıyorum çünkü yaklaşık 5 gün boyunca yoğun bakımda uyutulmuşum. Doktorlarımın ve ailemin anlattıklarına göre kalbim 20-25 kez durmuş. Gözlerimi açtığımda yoğun bakımdaydım ve nerede olduğumu anlamaya çalışıyordum. O gün Azime Hocam yanıma gelip bilincimi değerlendirmek için bana ismimi, yaşımı ve ne iş yaptığımı sormuştu. Yaklaşık 16 gün yoğun bakımda kaldım, ardından servise çıkarıldım. Sonrasında da yaklaşık 75 seanslık fizik tedavi sürecim oldu” dedi.

        "BUGÜN HAYATTAYSAM BUNU EKİBE BORÇLUYUM"

        Daha önce ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığını ifade eden Çetin, “41 yaşıma kadar neredeyse hiç ilaç kullanmadım, hastaneye gitmedim. Ancak sonradan düşündüğümde vücudum bazı sinyaller veriyormuş, ben bunları önemsememişim. Kol uyuşması şikâyetiyle hastaneye geldim ve EKG çekilirken kalp krizi geçirdim. Yoğun bakım sürecinde eşim sürekli durumumu takip etti. Doktorlarımızdan hastane personeline kadar herkes çok ilgiliydi. Güvenlik görevlisinden temizlik personeline kadar herkes bize değer verdiğini hissettirdi. Bugün hayattayım, sağlıklıyım ve tedavime devam ediyorum. Hayata ikinci kez başlamış gibi hissediyorum” diye konuştu.

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