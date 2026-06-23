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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika! Meteoroloji'den sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu kesimleri için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması beklenen hava olaylarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 07:33 Güncelleme:
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        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Mersin dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Sağanak Yağış 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 31°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 28°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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