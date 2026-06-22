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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haber | Futbolcu cinayetinde karar çıkabilir | Aleyna Kalaycıoğlu hakim önünde | Son dakika haberleri

        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! İlk duruşma bugün...

        İstanbul'da, silahlı saldırıda öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması başladı. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızhan hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde rapçi Vahap Canbay ile Kundakçı'nın ailesi arasında gerginlik yaşandı. Vahap Canbay'ın, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ailesiyle anlaştığı bu yüzden karşı dava açmadığı iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 10:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! İlk duruşma bugün...

        İstanbul Ümraniye Sıddık Sokak'ta, 19 Mart gecesi meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

        Vahap Canbay ve bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu.
        Vahap Canbay ve bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu.

        KUBİLAY DESTEK OLMAK İÇİN GİTTİ

        DHA'daki habere göre Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi.

        Kubilay Kundakçı, 21 yaşında hayatını kaybetti.
        Kubilay Kundakçı, 21 yaşında hayatını kaybetti.

        Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

        Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu.
        Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu.

        GENÇ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

        Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı. Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İKİ SANIK İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

        YILDIZHAN İÇİN 5 YIL TALEP EDİLDİ

        İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

        İLK DURUŞMAYA ÇIKTILAR

        İlk duruşma bugün saat 10.30'da İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Duruşmada sanıkların savunmalarının alınması, mağdurların dinlenmesi ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

        DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK YAŞANDI

        DHA'daki habere göre Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşmasının öncesinde rapçi Vahap Canbay ile Kundakçı'nın ailesi arasında gerginlik çıktı.

        Vahap Canbay'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ailesiyle anlaştığı, bu yüzden karşı dava açmadığı iddia edildi.

        "HAKKIMIZI SAVUNMAYA GELDİK"

        Duruşma öncesinde Kundakçı ailesiyle konuşmak isteyen Vahap Canbay'a anne Ülker Kundakçı, "Biz hakkımızı savunmaya geldik, Vahap Canbay'ı savunmaya gelmedik" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Kundakçı'nın yakınları, Canbay'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında şikayetçi olmadığını belirterek, Kadayıfçıoğlu ailesiyle anlaşma yaptığı iddiasında bulundu. Bu iddianın ardından taraflar arasındaki gerginlik arttı.

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