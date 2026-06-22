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        Haberler Dünya Amerikanlar, mutabakatın İran'ın lehine olduğunu düşünüyor: Ezici çoğunluk savaşın bitmesinden yana | Dış Haberler

        Amerikanlar, mutabakatın İran'ın lehine olduğunu düşünüyor: Ezici çoğunluk savaşın bitmesinden yana

        ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'na ilişkin Amerikan halkının ağırlıklı düşüncesi, savaşın bitmesi yönünde. Yapılan ankette katılımcıların yüzde 78'i savaşın bitmesinden yana görüş bildirirken, anlaşılan mutabakatın İran'ın lehine olduğunu söyleyenlerin oranı, ABD'nin lehine diyenlerden daha fazla.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Amerikanlar, mutabakatın İran'ın lehine olduğunu düşünüyor

        ABD'de yapılan bir anket, ABD'lilerin yüzde 37'sinin varılan mutabakatın "İran için daha iyi olduğunu" düşündüğünü ortaya koydu.

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        CBS News ve YouGov tarafından 17-19 Haziran'da, 2 bin 519 ABD'li yetişkinle, İran ile varılan mutabakata ilişkin anket yapıldı.

        Anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 37'si mutabakatın "İran için daha iyi olduğunu" düşünürken, yüzde 22'si "ABD için daha iyi" olduğunu ifade etti.

        Katılımcıların yüzde 78'i "ABD'nin İran ile çatışmayı bitirmesi", yüzde 22'si ise "İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden" yana olduğunu söyledi.

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        ABD'nin, İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda katılımcıların yüzde 31'i "Evet" derken, yüzde 69'u olumsuz görüş bildirdi.

        "İran gelecek aylarda bölgeyi tehdit edecek mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 59'u "muhtemelen/kesinlikle edecek", yüzde 40'ı ise "muhtemelen/kesinlikle etmeyecek" yönünde görüş beyan etti.

        "İran'la çatışma ABD'nin yaptığı harcamalara değdi mi?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 31'i "Evet" derken, yüzde 69'u "Hayır" yanıtını verdi.

        Öte yandan, katılımcıların yüzde 36'sı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylarken, yüzde 64'ü ise onaylamadığını aktardı.

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