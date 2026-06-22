Trabzon'da yürek yakan olay Arsin ilçesinde, dün öğle saatlerinde Kurutçu ailesinin sahilde piknik yaptığı sırada meydana geldi.

OĞLU DENİZDE ÇIRPINMAYA BAŞLADI

İddiaya göre denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlu Y.E.K.'yi (14) kurtarmak isteyen baba Fatih Kurutçu (48) kendini suya attı.

POLİSLER, BABA VE OĞLU DENİZDEN ÇIKARDI

Baba Kurutçu oğlunu kurtarmaya çalışırken bir anda akıntıya kapıldı. Durumu fark eden ve yoldan geçmekte olan trafik polisleri vakit kaybetmeden denize girerek baba ve oğlunu sudan çıkardı.

ACI HABER GECE SAATLERİNDE GELDİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğul, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürülmüştü. Ancak tedavi altına alınan Fatih Kurutçu'dan acı haber geldi.

OĞLUNUN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Fatih Kurutçu'nun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, oğlu Y.E.K.'nin ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.