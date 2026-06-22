Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi | Trabzon haberleri | Son dakika haberleri

        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!

        Trabzon'da, dün denizde boğulmak üzere olan oğlu 14 yaşındaki Y.E.K'yi kurtarmak için suya giren 48 yaşındaki Fatih Kurutçu, kaldırıldığı hastanede gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Oğlunun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddi olduğu bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 08:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!

        Trabzon'da yürek yakan olay Arsin ilçesinde, dün öğle saatlerinde Kurutçu ailesinin sahilde piknik yaptığı sırada meydana geldi.

        OĞLU DENİZDE ÇIRPINMAYA BAŞLADI

        İddiaya göre denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlu Y.E.K.'yi (14) kurtarmak isteyen baba Fatih Kurutçu (48) kendini suya attı.

        POLİSLER, BABA VE OĞLU DENİZDEN ÇIKARDI

        Baba Kurutçu oğlunu kurtarmaya çalışırken bir anda akıntıya kapıldı. Durumu fark eden ve yoldan geçmekte olan trafik polisleri vakit kaybetmeden denize girerek baba ve oğlunu sudan çıkardı.

        ACI HABER GECE SAATLERİNDE GELDİ

        Polis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğul, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürülmüştü. Ancak tedavi altına alınan Fatih Kurutçu'dan acı haber geldi.

        OĞLUNUN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

        Fatih Kurutçu'nun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, oğlu Y.E.K.'nin ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, YKS'ye yetişmeye çalışan 2 gencin bulunduğu otomobil, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 öğrenciden 19 yaşındaki Fatih İnal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle gencin ailesi gözyaşına boğulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı....
        #trabzon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolcu cinayetinde karar çıkabilir
        Futbolcu cinayetinde karar çıkabilir
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu
        10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Barış masasında tehditler, ateşkes dosyasında savaş notları
        Barış masasında tehditler, ateşkes dosyasında savaş notları
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Oksijen desteği için konseri durdurdu
        Oksijen desteği için konseri durdurdu
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
        Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
        Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!
        Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçları
        Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçları
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        Doğum günü ve evlilik yıl dönümüydü... Derste ölüm!
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        İki kez doğan mucize bebek Lynlee'nin hikayesi
        İki kez doğan mucize bebek Lynlee'nin hikayesi