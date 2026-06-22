Hande Ünsal: Seda Sayan'dan ders aldım, hemen evleniyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Ünsal, Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Bir haftadır buradayım. Bana bebek gibi baktılar. Viral bir enfeksiyon sebebiyle geldim. Kronik bronşitim olduğu için o da zor geçen bir durum... O yüzden bir haftadır buradayım. Çıkmadan önce nazar boncuğu taktım" dedi.

Hande Ünsal

"SEDA SAYAN'DAN DERS ALDIM"

Hastanede tedavi gördüğü süre boyunca Seda Sayan'ın son dönemde kadın - erkek ilişkileri hakkında yaptığı açıklamaları takip ettiğini söyleyen Ünsal, "Bütün hastane günlerimde Seda Sayan izledim ve Seda Sayan dinledim. Buradan küçük bir Seda Sayan olarak çıkıyorum. İzlerken ondan ders aldım ama çok keyifliydi" dedi.

Seda Sayan

Muhabirlerin, sevgilisi Serkan Balkan ile ne zaman evleneceği yönündeki soruları üzerine ise Hande Ünsal, hastanede izlediği programlara gönderme yaparak, "Çok Seda Sayan izledim, şimdi hastane çıkışında hemen evleneceğim" sözleriyle kahkaha attı.

Serkan Balkan ve Hande Ünsal