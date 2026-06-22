Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
İzmir'de, bir okulun bahçesinde düzenlenen kına gecesinde 43 yaşındaki E.D., cezaevindeki ağabeyi için istek parçada bulundu. İstediği türkü çalınmayan E.D., pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı. Saldırganın, eşi dahil 4 kişinin yaralandığı olayda, 14 yaşındaki Ayaz Çimen öldü
İzmir'de kan donduran olay, Ödemiş ilçesi Emir Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi.
İSTEK PARÇADA BULUNDU
Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesinde E.D. (43), cezaevindeki ağabeyi için istek parçada bulundu.
KALABALIĞA RASTGELE ATEŞ AÇTI
Gecenin ilerleyen saatlerinde istediği türkü çalınmaması üzerine saldırgan, pompalı tüfekle eğlenen kalabalığa rastgele ateş açtı.
5 KİŞİ KANLAR İÇİNDE YERE DÜŞTÜ
Saldırganın silahından çıkan saçmalar, Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), şüphelinin eşi Ümmühan D. (45) ve Osman Ö.’ye (72) isabet etti.
AYAZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİNİN EŞİ AĞIR YARALI
Yaralılardan şüphelinin eşi Ümmühan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan E.D., jandarma ekiplerince kırsal alanda yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
E.D.’nin, jandarmadaki ifadesinde, cezaevindeki ağabeyi için istek parçada bulunduğu ve isteğinin kabul olmaması üzerine ateş açtığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.