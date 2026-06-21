Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
Adalet Bakanı Gürlek, "19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmıştır." açıklamasında bulundu
Giriş: 21 Haziran 2026 - 10:46 Güncelleme:
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