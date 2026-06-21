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        Haberler Gündem Güncel Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı

        Adalet Bakanı Gürlek, "19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmıştır." açıklamasında bulundu

        Giriş: 21 Haziran 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı

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