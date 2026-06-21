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        Haberler Magazin Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı - Magazin haberleri

        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı

        Ünlüler, her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan ve bu yıl 21 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        1

        Kerem Alışık: Baba omzu diye bir yer var... Huzur veren, güven veren, gurur veren, güç veren... Şimdi kalkıp gidemesek de dalıp gidiyoruz baba omuzuna... Ama biliyoruz. Babalar dua gibidir, görünmese de dokunur evladına. Kutlu olsun.

        2

        Cem Yılmaz: Babalar Günü'nüz kutlu olsun.

        3

        Doğa Rutkay Kamal: Soğuk Ankara sabahlarından kalma bir karemizle, Babalar Günü'n kutlu olsun babacığım.

        4

        Berfu Yenenler: Babişko günü... Babalık yolculuğunu izlemek aşırı eğlenceli bebelerimiz çok şanslı.

        5

        Seray Kaya: Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun babacığım.

        6

        Nilgün Belgün: Babalar Günü kutlu olsun. Attila Belgün... Kuralları olan disipline ve saygıya önem veren bir babaydı. Ben hep "Siz" diye hitab ederdim. Hatta isminin iki 'tt' ile yazılmasını çok önemserdi. Şimdi yanlışlıkla iki 'l' ile yazınca hemen düzelttim. Hayatta olmasa bile bir yerlerden görür diye... Mekânı cennet olsun. Bu fotoğraf Merve'nin babası İlhan Gencer'le nişanlandığımız geceden... Hatta yüzüklerimizi de baba İlham Gencer takmıştı. İki babayı da anmış oldum huzurla uyusunlar. Siyah-beyaz film gibi biraz.

        7

        Gül Sunal: Yumuşacık, sıcacık, asla nasihat etmeyen, çocuklarına yaparak-yaşayarak örnek olan, ailesine değer veren, sevgi dolu bütün babaları kutluyorum.

        8

        Zeynep Sever Demirel: Volkan Demirel, iyi ki sen... Seni çok seviyoruz.

        9

        Yasemin Şefkatli Tatlıses: Seni eş olarak çok seviyorum ama çocuklarımızın babası oluşunu izlemek bambaşka bir his... Emir ve Ayel'in gözlerindeki güvenin, kahkahalarının ve mutluluklarının en büyük sebebi sensin. İyi ki onların babasısın. Babalar Günü'n kutlu olsun İdo.

        10

        Tarkan

        11

        Gül Sunal: Yumuşacık, sıcacık, asla nasihat etmeyen, çocuklarına yaparak-yaşayarak örnek olan, ailesine değer veren, sevgi dolu bütün babaları kutluyorum.

        12

        Zeynep Sever Demirel: Volkan Demirel, iyi ki sen... Seni çok seviyoruz.

        13

        Yasemin Şefkatli Tatlıses: Seni eş olarak çok seviyorum ama çocuklarımızın babası oluşunu izlemek bambaşka bir his... Emir ve Ayel'in gözlerindeki güvenin, kahkahalarının ve mutluluklarının en büyük sebebi sensin. İyi ki onların babasısın. Babalar Günü'n kutlu olsun İdo.

        14

        Gülben Ergen: Babalar Günü'n kutlu olsun hepimizin babası Mustafa Erdoğan.

        15

        Aydan Şener: Sensiz ilk Babalar Günü'm canım benim... Huzur içinde uyu.

        16

        Leyla Lydia Tuğutlu: Babalar Günü kutlu olsun.

        17

        Ümit Erdim: Babalar Günü kutlu olsun. Allah bütün evlatlarımızı korusun, sağlıkla büyüsünler.

        18

        Behzat Uygur: Babam ve ben... Azarı işitmişim. Yüz vermiyor gibi görünse de aklı bende biliyorum. Ben de iki elim başımda, fotoğrafı çekene "Sırası mı şimdi?" diye bakıyorum.

        19

        Melek Baykal: Canım babam, özlemin hiç bitmedi ki... Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme huzurla uyu birtanem.

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